Brandon Davies es uno de los pilares del Valencia Basket. No sólo por su posición, pivot, sino por su rendimiento e implicación. Anoche en Málaga, en los cuartos de final de la Copa del Rey ante Gran Canaria, lo volvió demostrar. Jugó 29 minutos y 45 segundos, el tercero con más minutos por detrás de Jones e Inglis, y con sus 17 puntos, 7 rebotes, 1 tapón y 1 asistencia fue el mejor de su equipo, con un +13 en el +/-, la estadística que marca su influencia durante el tiempo en pista.

Davies y su familia están felices en Valencia y en el Valencia BasketMiguel Ángel Polo

El de Filadelfia, Estados Unidos, llevaba lesionado con un edema óseo desde el 28 de enero, cuando jugando contra Unicaja sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda. El pivot lleva haciendo horas extras desde entonces para tratarse con un objetivo, estar en el Martín Carpena. Aunque desde el club se pensó que podría rodarse en Bilbao, los plazos que tenía Davies en la cabeza eran claros: los cuartos ante los canarios. Y los ha cumplido, no sin dolor, no sin dudas. Pero valió la pena. Volvió, jugó casi diez minutos más de lo esperado, y el Valencia Basket está en las semifinales de la copa por decimotercera vez en sus historia. Mañana, a las 18 horas, espera el Real Madrid, equipo al que no ha sido capaz de vencer aún en ninguno de los tres enfrentamientos de esta temporada. Habrá que ver su evolución en las próximas horas, porque también se dobló el tobillo izquierdo, pero cuesta imaginarse a "Rambo" perderse la cita contra los blancos.

Davies es uno de los jugadores que más conecta con la afición de la FontetaMiguel Ángel Polo

El caso es que en el club están muy contentos con Brandon, con su seriedad en el trabajo, con su profesionalidad, con su liderazgo. Es habitual ver a jugadores en su casa como centro de reunión. Su rendimiento tampoco admite dudas. 14'3 puntos (máximo anotador) y 4'9 rebotes (2º detrás de Inglis) por partido en ACB. 12'7 puntos (2º tras Ojeleye) y 3'9 rebotes (4º del equipo) por partido en Euroliga. Ello tiene a Luis Arbalejo trabajando en su contrato. Actualmente, el norteamericano tiene un año opcional, con ejecución o corte por parte del club, y también una salida por parte del jugador.

El salario de Brandon este año, superior al que tendría en la opcional 24/25, es asequible porque Olimpia Milano, club de procedencia, como en el caso de Pangos, asumió un gran porcentaje de la cifra cercana de los 2 millones netos, cantidades prohibidas para los valencianos. Impedimentos acrecentados por el tema fiscal, en su segundo año de residente, la carga impositiva para el club se dispararía (en torno al 54%). Por eso, en la Fonteta están buscando alternativas para conseguir una propuesta que satisfaga al jugador, que está feliz en Valencia. Su familia más aún.

El rendimiento y el compromiso de Brandon Davies se ha ganado a la FontetaMiguel Ángel Polo

¿Cómo convencerle? Con una cifra importante, nunca cercana a la que percibiría de seguir y un contrato de dos temporadas, que tuvieran a ambas partes satisfechas. Hay otra variable importante que el club ya sabe. Davies, a día de hoy, estaría dispuesto a seguir en caso de que Valencia Basket jugara Eurocup y no Euroliga en la 24/25. Si es Euroliga, mejor, pero está feliz en Valencia y en la Fonteta. Las conversaciones ya están en marcha. Queda piedra que picar.

Su agente es Misko Raznatovic, que también asesora a otros dos jugadores importantes y en situaciones similares. Semi Ojeleye y Stefan Jovic. El club está también más que satisfecho con ambos y se repiten muchas variables... Euroliga o Eurocup, un año más opcional, el factor calidad de vida. Pero son más las carpetas que tienen que abrir, estudiar y resolver. Pradilla, Puerto o Claver, con sus diferentes peculiaridades, son algunos otros casos que ocuparán a Valencia Basket en las próximas semanas. La copa es un buen escenario para ir adelantando el trabajo.