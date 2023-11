Un Valencia Basket sin energía y sin Jones cae en Badalona (80 a 76)

No era un partido más para muchos de los protagonistas. Entre los locales, viejos amigos como Carles Durán, Guillem Vives o Pau Ribas. Entre los locales, Alex Mumbrú, formado como jugador en la cuna de Badalona, como también Xabi López-Aróstegui, quien por cierto volvía a la pista donde tuvo que parar casi siete meses por su lesión en el talón. Con esto y las cinco bajas importantes de los catalanes (Andrés Feliz, Vladimir Brodziansky, Ante Tomic, Kenny Chery y Chinanu Onuaku), podía aparentar un partido sencillo. Nada mas lejos de la realidad.

El partido ha empezado con un sobresalto, a aún no se habían cumplido los tres minutos de juego y Chris Jones ha pisado a Kraag y se ha torcido el tobillo izquierdo, teniendo que retirarse con gestos de preocupación. Han sido unos minutos de desconcierto (6 a 2) que Kassius Robertson ha frenado con su primer triple.

Pero la Penya, con tantas bajas importantes, ha planteado el duelo como una cuestión de honor y ha subido el listón físico que además han sido acompañados de dos bombas de Thomas para el primer aviso local, 12 a 5 en el minuto 5, que aún ha aumentado a 15 a 6. Un más nueve que los verdinegros han ido negociando para cerrar el primer acto 21 a 15. Thomas, con diez puntos, ha estado incrontrolado. Eso había que mejorarlo.

El segundo cuarto no ha empezado mejor. Triples de Andrews y de Thomas (3 de 5 en triples hasta ese momento) para poner un peligroso 27 a 15 que Mumbrú ha parado con un tiempo muerto sólo un minuto y dieciseis segundos después de salir de los vestuarios. La energía local no encontraba respuesta taronja.

Eso lo han solucionado desde el banquillo Harper y Reuvers para comendar un parcial de 2 a 14, que ha reducido la renta local a un punto (29 a 28, minuto 15). El Valencia Basket. a pesar de la mejora, seguía sufriendo en rebote y eso le costaba puntos de los que hacen daño. Aún así ya más enchufado, un espectacular mate de espaldas de Buba Touré ha dado la primera ventaja valenciana cerca del descanso (36 a 37, minuto 19). El africano es de los que también ha ayudado a cambiar la dinámica desde la defensa para cerrar 36 a 40 la primera mitad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ojeleye ha ianugurado el marcador en la reanudación para poner un 36 a 42 que parecía anunciar que los valencianos iban a dar un golpe al partido. Pero los rebotes y Thomas han vuelto a darle la iniciativa a la Penya. Eso sí, el partido ya estaba en una progresión de puntos más favorable a lo que le gusta a Valencia Basket. No iba a ser fácil compensar el entusiasmo de los jóvenes de Carles Durán (Prey, Busquets y Allen) a ambos lados de la cancha. Nada fácil. 60 a 52 y menos mal que Robertson ha enchufado un triple desde el parking para cerrar el cuarto con daños menores y subsanables (60 a 55).

Malas decisiones y cierta precipitación en ataque han dado alas al Joventut, que en todo momento ha seguido intenso, entusiasta, enfocado, consciente de sus limitaciones, pero sin miedo y con un Thomas salvaje. Dos triples suyos, para sumar hasta este momento 24 puntazos, han sacudido el partido. 69 a 57, minuto 33, y tiempo de Mumbrú. Seguía haciendo la goma el equipo y eso desgasta.

El Joventut no sólo ha sido físico en su defensa, también inteligente, rotanndo sus ayudas para conceder tiros exteriores a jugadores como Inglis, que sufren en el perímetro.Y poco a poco los valencianos se han ido estrellando y frustrando, mientras que los catalanes disfrutaban corriendo, moviendo la pelota y castigando cada situación (73 a 61 minuto 35).

Los de Mumbrú no iban a tirar el partido, a dejarse llevar, porque no va en lo que se ha sembrado en ese vestuario desde el verano y ha remado contra el destino para estrechar el marcador 76 a 72, minuto 39. Pero cuando volvía a ver cerca a la Penya, el hombre del encuentro, Deshaun Thomas ha metido un triple (7/12 desde el arco) en transición directo al corazón taronja (79 a 72, a 1:20 del final). Desde finales de septiembre en Tenerife, los valencianos no encajaban 80 a más puntos en ACB. Aquel día ganaron. Hoy, más cansados, menos lúcidos, y sin dos hombres de momentos clave, Davies y Jones, el equipo no ha encontrado luz. Se rompe la racha de seis victorias seguidas en liga. El jueves, toca Euroliga en Milán.