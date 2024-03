El Valencia Basket sumó ante el Bayern de Múnic su decimocuarta victoria europea del curso después de un partido larguísimo, mas de dos horas, y un final de infarto, viendo el balón volar de la mano de Lucic, ex taronja, y ser escupido por el aro. El serbio nunca fue un gran tirador pero sí un ganador. Hoy salió cruz para él, cara para los valencianos, que merecieron el triunfo y dejaron a un rival por debajo de 70 puntos casi 50 días después. La última fue el uno de febrero ante el Alba de Berlín (66-81), curiosamente otro conjunto germano. Todo para seguir vivos en la lucha por el play in.

La sensación de situación límite, de desasosiego, que se respira en el club estos días, después de las malas sensaciones que desprendió el equipo en Girona, hizo empezar al equipo con mucha seriedad, en defensa y en ataque. Y no es habitual en las últimas semanas. Con Jovic y Jones de pareja exterior, tejiendo los ataques, y Pradilla e Inglis en pintura poniendo dureza, se cimentó un buen arranque. Más quince, 23-8, con Inglis anotando o distribuyendo después de recibir para generar ventajas. Además, volvió Toure después de dos meses de baja, como adelantó COPE, para dar cinco minutos de intimidación y energía, para ayudar a un 28-15 concluyente. Buen baloncesto. Serio. Se puede.

La asignatura pendiente es sostenerlo, que no siempre es sencillo en la Euroliga. Una pena que en la primera parte Valencia Basket estuvo en 2 de 12 en triples, porque los de Mumbrú podrían haber reventado el partido. Con Ojeleye, Jones e Inglis en diez puntos y Pradilla, con ocho, el equipo fluía en ataque, incluso ante una tímida zona bávara. Los alemanes mejoraban y se iban al descanso en partido (45-37).

En vestuarios se sabía que Pablo Laso haría una de sus “lasinas “, broncas volcánicas, y que el Bayern volvería más duro atrás. Una semana antes a Zalgiris solo le permitieron 58 puntos en todo el partido. Y así fue. Cerraron el grifo y siguieron picando piedra, reduciendo distancias hasta un ajustadísimo 57-56 para dejarlo todo por decidir en los últimos diez minutos.

Francisco había sido el generador de Laso y Mumbrú le metió a Anderson de perro de presa. 12 puntos en tres cuartos. Y ni uno más en el último. Además, el alero taronja, muy entusiasta, perdió una pelota importante y, ante la bronca de su entrenador, respondió de aquella manera. Lo normal hubiera sido enviarlo al banquillo, pero Mumbrú, que fue jugador de carácter, aguantó, mantuvo a Anderson y se ganó. No sin mucho sufrimiento. No sin gestionar bien una renta de siete puntos en el tramo final (67-60). No sin ver volar un tiro de Lucic que era un disparo al corazón. Pero no entró y sigue muy vivo Valencia Basket. Está difícil, pero hay esperanzas. Viernes, una machada en Mónaco, sería...