El Valencia Basket es infalible por debajo de 70 puntos concedidos y lo demostró ante el Bayern

El Valencia Basket se reencontró con la victoria en la Euroliga después de cuatro derrotas seguidas, una de ellas un descalabro tremendo en Estambul con la peor actuación defensiva del curso. 118 puntos, con récord histórico de triples de la competición para Fenerbahce, 24. Entre medias, partidos a más de 90 puntos encajados, una frontera en la que el conjunto taronja tiende a la descomposición y se aleja de lo que le hace ganar.

El miércoles, en un partido con tintes de final, los de Mumbrú contuvieron a uno de los equipos más en forma del momento con una exhibición defensiva, 70 a 68. El Bayern de Múnich de Pablo Laso venía de conceder 58 puntos ante el Zalgiris una semana antes y el duelo respondió a la aspereza esperada. Pocos puntos, muchas interrupciones, casi dos horas y media de batalla física y psicológica, en la que los valencianos resistieron incluso cuando el conjunto teutón se puso por delante a poco del final. Había mentalidad sufridora. Se había demostrado desde el minuto uno. No está siendo así en las últimas semanas.

De hecho, los taronja no contenían a un rival por debajo de 70 puntos anotados desde el uno de febrero, fue precisamente ante otro conjunto germano, elen(66-81). En medio un valle de once partidos. El del miércoles en lafue el décimo choque por debajo de 70 de los valencianos. En todos ganaron. A(62-77), al(56-63) en el Pireo, al(55-78), al(76-69), al(71-68), al(75-66), al(59-61) y al(70-65). En los primeros diez compromisos de la 23/24, tres veces se alcanzó esta excelencia defensiva y no era sencillo, contra turcos y macabeos, dos de los transatláticos europeos. En el tramo de 2023, 33 encuentros, sumandoy Euroliga, siete de los diez. Uno cada casi partidos.En 2024, contando también los dos de, tres en 24. Uno cada ocho. Es una cifra que corrobora la tendencia defensiva decreciente del equipo. Como se ha ido perdiendo u olvidando lo que hace ganador a este Valencia Basket. Ante el Bayern, con la necesidad de ganar, se volvió a recurrir a ello. Y se ganó. El camino está claro. Otra cosa es tener la mentalidad y las ganas de sufrir, aunque el premio vale la pena. Es cierto que puede usarse como excusa o explicación, según se quiera, quevolvió el miércoles a jugar dos meses después. Y que sus problemas físicos se acrecentaron en el principio de año.