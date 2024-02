Un Valencia Basket heroico remonta 14 puntos y sobrevive en el Palau Blaugrana (76-79)

Sin Davies ni Touré, hoy el Valencia Basket tenía que multiplicarse para minimizar los daños de un juego interior tan potente y variado como el del FC Barcelona. Y dentro de un esfuerzo global espectacular, Pradilla se ha disfrazado de ninja, de guerrero implacable y sigiloso, para apoderarse del partido y darle a los taronja un triunfo de mucho valor.

Grimau tenía claro en su plan de partido dónde debía hacer daño, en la pintura, y así ha ido castigando su equipo cada vez que podía. Hernangómez se ponía las botas para poner a los suyos 17-11. Jovic lideraba la primera reacción valenciana. Vaya tarde más completa del serbio hoy (11 puntos y 7 rebotes). Así hemos llegado a los primeros diez minutos 19-19.

El Barça ha vuelto a empezar mandón el segundo cuarto, pero Semi Ojeleye, sin Davies, está asumiendo más galones. Sus nueve puntos hasta este momento han sido luz en la oscuridad. Músculo no le falta para ponerse de cuatro y lo ha demostrado con creces ante uno de los grandes del continente. Del 29-23 otra vez a la igualdad. Iba a ser la tónica... hasta los últimos minutos del partido. Anderson de todos los colores, Pangos con tiros libres, Puerto desde el triple, todos iban alzando la mano para evitar que los catalanes rompieran el marcador. 40-38 al descanso y todo por decidir.

El tercer cuarto ha medido la dureza de la mandíbula del Valencia Basket, como en el boxeo. Los locales han vuelto a percutir dentro. Hernangómez, con un dos más uno, y Brizuela con un triple anunciaban tormenta. Los rayos han sonado cuando Satoransky ha machacado el aro con energía y el Palau ha explotado. 48-38 y minuto de Mumbrú. Jones ha frenado ese parcial. Hernangómez seguía a lo suyo, pero ha sido una mate de Parker y una canasta de Satoransky las que han hecho temblar un poco las piernas. 58-44. ¿A la lona? Era lo fácil, pero hoy Valencia Basket no quería dejarse caer como otras veces.

La defensa sustenta la remontada del Valencia Basket ante el FC BarcelonaFC Barcelona

Eso no le pega a Jaime Pradilla, un luchador nato. Ni a Ojeleye. Ni a López-Arostegui. Ni a Puerto. Ni a Jovic. Tíos bravos. Guerreros. Ellos se han negado a ceder y hasta Robertson ha cerrado con un triple un parcial deslumbrante de 0-17. 58-60 final del tercer cuarto. Admirable.

Robertson ha inaugurado el último acto con otro misil lejano e incluso ha vuelto a ver aro poco después. Las rachas de los anotadores. A veces indescifrables. Hoy muy necesaria. Pero algo había cambiado. Ahora el que mandaba era Valencia Basket. Con estrecho margen, pero delante en el marcador. Sabiendo que sólo había cedido una vez en su feudo el Barça, había que sufrir. Cuando Vesely ha puesto el 68-68 y Satoransky el 70-70 han sido momentos cruciales en los que Pradilla ha sido el valiente soldado que sostiene la bandera en pleno bombardeo enemigo. Siete puntos del maño y una asistencia para el canastón con rectificado de Ojeleye han sido una demostración de coraje.

El FC Barcelona ha dispuesto de un tiro para forzar la prórroga que no ha acertadoFC Barcelona

Luego Jones ha metido un canastón, 74-79 a dos minutos, pero casi complica la victoria por un exceso de afán de liderazgo. Hay cosas que deben fluir. Jones tiene tanto talento que a veces confunde las cosas. Afortunadamente hoy no ha pasado factura. Parker con un mate ha puesto el 76-79 y, tras una pérdida, los locales han dispuesto de 17 segundos para forzar la prórroga. Tiempo muerto. Los valencianos defienden, no hacen falta. Laprovittola ha perdona un triple liberado para llevar el duelo al añadido. Mumbrú ha dicho en Movistar Plus que se habían equivocado. Ha habido suerte. Se ha ganado. La suerte sonríe a quien se la trabaja. A saborearlo y a seguir mejorando.