Valencia Basket elimina sin estrés al Cluj y se cita con Hapoel Tel Aviv en semifinales de la Eurocup (98-74)

El Valencia Basket no se permitió ni el miedo ni el vértigo. Arrancó bien y ya no miró hacia atrás, por mucho que el Cluj Napoca endureciera su juego y afinara su puntería. El choque empezó con Simpson, su estrella, desvirgando el marcador. Pero los taronja salieron a no mostrar miedo en ningún momento. Tres ataques, tres triples anotados. 9-5. Pero es que la metralleta seguía disparando. Otro, su segundo, de Pradilla, para un 15-7. Un rebote largo, acortó distancias, con Salin anotando una bandeja en solitario. 15-9. Pero Valencia Basket dominaba el rebote, estaba físico ante un conjunto rocoso que se veía superado. Costello, Pradilla y Reuvers mandaban en pintura y barrían segundas opciones, con lo que el Cluj no tenía tregua. Los triples fluían (5 de 10), los diques rumanos no aguantaban. 30-13, más diecisiete a una posesión. Doce rebotes, por seis suyos, y seis asistencias, por tres. Esfuerzo y generosidad. 30-15, para cerrar cuarto.

El segundo fue de cinco minutos apoteósicos, con muy buena defensa y control del rebote… y claro eso convierte a Valencia Basket en una apisonadora por momentos. Triples de Semi Ojeleye pusieron un más 24, 41-17, peligroso si no se gestiona bien la euforia. Eso hizo que los últimos minutos, entre pérdidas y segundas opciones concedidas, los rumanos no se fueran liquidados al descanso. El 53-36 era duro, pero menos lo visto en el parquet.

La vuelta de vestuarios era clave. No dejar que el Cluj se ilusionara. Una pérdida de Jones acabó en mate de Guzmán, que aún lo volvió a intentar después de otro rebote ofensivo. Aún se acercó a quince el conjunto visitante con otro ofensivo, 55-40. A trece, con una canasta fácil de Mokoka. 55-42. Y el partido áspero, con los árbitros dejando repartir. Jones y Simpson se picaron. Y eso hizo que el taronja le metiera un triple, poco después de que Reuvers rompiera el aro con un mate monstruoso. 61-42, minuto 25. Buena respuesta a ese momento crudo. Los rumanos iban a pegar y había que resistir, intercambiar golpes. Eso hizo Montero con dos triples que mantuvieron el colchón al final de los treinta primeros minutos, 70-52. Montero, qué clase. Sin ritmo, da igual. Le gusta la presión, la disfruta.

Orelik y Mokoka, con dos triples, pusieron algo de presión por primera vez. 72-58 y encima el rebote aumentaba algo los nervios, porque les daba confianza a los foráneos. Con 74-62 tras una entrada de Simpson, Ojeleye ametralló un triple desde una esquina, un alivio, 77-62 a seis minutos. Seis minutos para estar en semis. Era un momento para la Fonteta. Triple de Costello, respuesta de Seeley y de Orelik, 80-68. Chispazo de Jones para encontrar solo a Costello. 82-68. Paso atrás de Jones y suspensión maravillosa. 84-68. Tres minutos y medio para las semis. Costello machacó un rechace y luego robó un balón. Matt es un pillo. Pedro juntó a Chris y a Jean. Mucha magia. 89-68 y partido resuelto. Honor para Cluj, luchador y orgulloso.