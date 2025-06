Valencia Basket no da tregua al Gran Canaria, se lleva el primero y alarga la historia de la Fonteta (98-74)

Empezó duro Valencia Basket, al menos, haciendo sentir contactos a los canarios. No para que se arrugasen, sino para que los árbitros tomasen nota. Eso hizo que los taronja se sientieran cómodos. Y en esa comodidad, Jean Montero sacó un “Ooooooh” a la Fonteta con una genialidad para sumar siete puntos. Una potente acción defensiva de Ojeleye acabó con un dos más uno del dominicano y el minuto de Lakovic. 17-9, minuto 6, antes del tiro libre adicional, que el caribeño perdonó.

Su relevo, De Larrea, puso la máxima en una elegante y elástica penetración. 22-11, minuto 8. Subió el listón Larry, con un rebote ofensivo y asistencia para el triple de Sestina. 25-13, más doce, que se quedó en 26-15 para cerrar el primero. Los tiros libres, 2 de 5, no hicieron mayor mella.

El segundo empezó con mate en una continuación central de Conditt, pero Montero estaba con sangre en las venas contra su ex. 15 puntos disfrutones para contener la reacción canaria. Pero algunas pérdidas por gustarse permitió a los isleños meterse en partido y poco a poco ir limando la distancia hasta ponerse 34-32. Aquí Sestina, con un triple, dio confianza. Badio y De Larrea asumieron tiros de personalidad para responder las acciones de Thomasson, protagonista después de unos primeros minutos grises. Los de Lakovic, con peores porcentajes en tiro (50% por 44% en tiros de campo)y en rebote (20-16), se mantenían ahí al llegar a descanso, 44-41. Una virtud. Un peligro. Las pelotas perdidas (8) y los tiros libres (3 de 6), cuestiones a mejorar.

La vuelta fue muy buena. Triples de Jones y Reuvers. Contraataque de Montero. 52-41. Tiempo de Lakovic. Pero ni así logró domar al caballo. Valencia Basket defendía con bravura y salía en estampida. 60-45. Momento de partido. Y de eliminatoria. Montero provocó el segundo “Oooooh” de la tarde para poner el más diecisiete. 62-45. 19 para el dominicano, que con Jones al lado, atraen defensores y, con el día inspirado, son peligrosos.

Costello, de 3, puso el más 20, 65-45, minuto 26. Y Semi, con otro, el 68-25. Pero la defensa era la clave. Matt había puesto 4 gorros. Y la Fonteta. Vibrando y empujando como habían pedido Puerto y Pradilla en la previa. Más 29, 78-49. Con once rebotes más que los canarios (33-21) y sus porcentajes en un 38 por ciento (18 de 48 en tiros de campo) al cerrar el tercero. Solo una pérdida.

Miguel Ángel Polo Josep Puerto, en una acción defensiva ante el Gran Canaria

Con los canarios persiguiendo sombras, Jones metió un triple sobre la bocina. 81-49, suficiente para que Pedro llamara a Joel Soriano. Y Montero, le regaló a su compatriota una asistencia para que Soriano rompiera el aro. Otro directo a la mandíbula que Jones remachó con una bandeja. 85-49, minuto 32. Para no haber sed de venganza… más 36.

A falta de dos minutos muchos aficionados empezaron el camino a casa. Así de claro y explícito era el lenguaje corporal de Lakovic y de su equipo. No había fe. Valencia Basket, a este nivel defensivo, es un potro salvaje, difícil de domar. El partido se cerró bien, con la satisfacción de saber que no será la última tarde de la Fonteta. Mínimo se vuelve a jugar o el tercero de esta serie, u, ojalá, el primero de las semis. Veremos si los taronja salen más duros que en Bulgaria ante Hapoel Tel Aviv en el segundo de las semis de la Eurocup. No hay que ser condescendientes.