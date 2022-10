Valencia Basket demuestra que sabe sufrir

Tres desplazamientos en siete días se hacían muy cuesta arriba al comenzar la semana. El equipo venía de acumular cuatro derrotas consecutivas, perdía por lesión a James Webb III y a Jasiel Rivero y los nubarrones se cernían en el horizonte. El viaje a Estambul se resolvió bastante mejor de lo supuesto, con el triunfo ante el campeón de Europa, el Anadolu Efes y con un final igualadísimo ante Fenerbahce que cayó como si de una moneda al aire se trataba.

Preciosa imagen del Fontes do SarFoto: ACB Media



Y al final del peregrinaje, nunca mejor dicho, visita a Santiago de Compostela, a una cancha como el Multiusos de Fontes do Sar siempre compleja y donde no había conseguido nadie llevarse la victoria esta temporada ante Obradoiro.

Sin embargo la evolución del choque no hacía presagiar su final. El +10 (71-81) mediado el cuarto definitivo apuntaba a un final bastante más holgado que los últimos, pero con el equipo de Álex Mumbrú parece que no hay manera. Otro incomprensible parcial 14-3 llevaba el partido al tiempo extra, a la prórroga y las fuerzas no parecían acompañar a los 'taronja', pese a la exhibición (otra) de Bojan Dubljevic (25 puntos, nueve rebotes y 28 de valoración).

En esos cinco minutos, Valencia Basket ha mantenido el temple, ha jugado sus bazas y ha conseguido traerse la tercera victoria liguera, a la espera de una semana también divertida, con la visita a la Fonteta del Alba de Berlín (jueves) y del Barça (domingo). No está mal.

Claver ha hecho 11 puntosFoto: ACB Media



- Ficha técnica EFE:

98 - Monbus Obradoiro (27+14+17+25+14): Philip Scrubb (18), Walker (9), Thomas Scrubb (18), Blazevic (11) y Bender (23) -equipo titular- Guerrero (12), Álex Suárez, Westermann (4), Vicedo (2), Zurbriggen y Muñoz ( 1).

103 - Valencia Basket (27+21+18+18+19): Jones (17), Puerto (7), Radebaugh (8), Pradilla (6) y Dubljevic (25) -equipo titular- Claver (11), Prepelic (5), Van Rossom (12), López-Arestegui (6) y Alexander (6).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Francisco Araña y Fernández Carretero.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante espectadores.