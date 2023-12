El Valencia Basket casi pega un tiro en el pie, pero gana en Murcia en la prórroga (77-85)

UCAM aún no conocía la derrota de local en ACB y además es un equipo el de Sito Alonso muy belicoso e incómodo. Los valencianos no podían salir desconectados al partido o lo pagarían. Mumbrú ha dispuesto una defensa zonal para cortocircuitar a los locales y la sorpresa ha surtido efecto, porque se han quedado descolocados. Entre pérdidas y porcentajes, los colorados se han quedado frenados en siete después de que Birgander pusiera el 7 a 4 en el marcador. En los 6:25 restantes del primer cuarto, no han vuelto a anotar. Con 7 a 10, a 2:56, ha entrado Martin Hermannsson, inéndito en la temporada. Con el islandés, el juego ha fluido, López-Arostegui, Inglis, Davies y Puerto han anotado dentro de una sinfonía coral que ha cerrado 7 a 23 los primeros diez minutos.

Radovic ha roto la sequía con dos tiros libres en los primeros cuarenta segundos del segundo acto (9 a 22) y Caupain, con un triple, ha metido la primera canasta en juego en una eternidad. La defensa valenciana y la psicósis generada por la zona, tenían a los murcianos tirando a canasta en una habitación con las luces apagadas. La ventaja de Valencia Basket se ha estirado hasta un 12 a 36, minuto 14.

Sito ha buscado una reacción con una técnica, que ha coincidido con la torcedura de tobillo de López-Arostegui, uno de los más destacados hasta ese momento.El técnico local ha conseguido el efecto fórceps y ha despertado a su equipo. 10 a 0 de parcial ha estrechado el encuentro, 22 a 36. Y más aún, 26 a 39 hasta que un triple de Reuvers ha devuelto el control emocional a los de Mumbrú, que han manejado mejor el tramo final para reducir la efervescencia de la reacción murciana. (26 a 41, minuto 20).

Como Valencia Basket aún no sostiene un hábito de comportamiento, la vuelta del vestuario era clave. UCAM había amagadi un despertar y Ennis había enseñado algo los dientes en la recta final de la primera mitad. Y la vuelta ha sido la tormenta anunciada. Caupain ha iniciado los truenos con un triple y poco después ha caído otro de Ennis, y en medio lluvia fina que ha puesto el marcador en un 38 a 41, miunuto 24. Partido nuevo. Claver ha roto el aprcial desde la esquina detrás del arco. Pero UCAM ya olía la sangre. Kurucs ha puesto todo en un punto, 45 a 46. Davies, Hermannsson y Jones han dado algo de aire para cerrar el cuarto, 46 a 53.

Hermannsson y Jones, la dupla exterior para arrancar el cuarto. El islandés ha anotado un triple de inicio, oxígeno, 46 a 56. Al norteamericano no parece gustarle su nuevo rol de escolta, con menos tiempo con la pelota en sus manos. Habrá que ver cómo se adapta y cómo facilita la adaptación... lo más importante, porque talento le sobra. Veremos su predisposición. Una pérdida suya y una posterior técnica le han llevado al banquillo para ver juntos a Jovic y al nórdico juntos.

Unos minutos en el banquillo de Jones le han sentado bien, cuando Ennis y Radovic han reviscolado a UCAM. Jones ha robado un buen balón para recorrer toda la pista y poner el colchón diez en el marcador. Inglis, el mejor hoy, ha rematado el trabajo con su constancia en la aportación (16 puntos) Un taponazo de Davies parecía sofocar definitivamente los ánimos insurgentes de los locales a poco menos de dos minutos (58 a 70, a 1:44). Ya era cuestión de dormir el reloj. Pero no. Un parcial de 9 a 0 en menos de un minuto, guiado por un Ennis encendido, ha dejado todo por decidir en los 58 segundos finales (67 a 70).

Una pérdida de Davies, por manejar él la pelota con Jones, Hermannsson y Jovic en pista, le ha dado pelota a los locales. 33 segundos. Sant-Roos, después de un rebote de Ennis a un tiro del cubano, no ha perdonado a la segunda seguida y ha empatado el partido a 70 con 14 segundos por jugarse. El saque de banda ha sido interceptado, pero no robado. Dos segundos menos. Después Jones ha jugado contra Ennis para ganar, pero su tiro ha sido corto. Aún ha buscado con menos de un segundo a la desesperada Ennis un milagro. Prórroga.

| Final @ACBCOM | ??@valenciabasket 77@bilbaobasket 85



?? Partido loco resuelto en la prórroga, después de ir +24 e incluso +12 a 1:44.



?? Buena vuelta de @hermannsson15 y lesión de tobillo de @Xabi6lopez



??? El viernes visita a @Olympiacos_BC



?? @miguelangelpo67pic.twitter.com/12BpifEjyg — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) December 10, 2023

El tiempo extra ha sido un ejercicio de supervivencia. UCAM quería, pero su exceso de brío le penalizaba cuando podía ponerse por delante. Davies ha deshecho un peligroso 77 a 77 con un tiro angustioso que ha entrado después de golpear el aro y subir mientras se paraba la respiración de unos y otros. 36 segundos para defender un 77 a 81 después de otros dos tiros libres del norteamericano. Otro gorro descomunal suyo y el mate en la transición de Claver han cerrado un agónico triunfo que deja más incertidumbres que alegrías.