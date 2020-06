El Valencia CF y Agüero, indignados con el arbitraje

Una jugada gris. De interpretación. Así definen los que saben, la acción del gol anulado a Rodrigo Moreno en la primera mitad. Con 0-0 en el marcador, un balón al palo y con una buena puesta en escena del Valencia CF en Valdebebas, llegó la polémica. Corría el minuto 23 de la primera parte cuando Carlos Soler filtra un buen pase dentro del área, que Varane no logra despejar y la pelota queda franca para que Rodrigo defina ante Courtois. Gol, celebración y mano a la oreja de Sánchez Martínez. El colegiado del encuentro estaba siendo advertido por el VAR de la revisión de la jugada. Se trazan las líneas y estas señalan que Maxi Gómez se encuentra en fuera de juego posicional. Posicional porque no toca la pelota y falta por saber si, a pesar de ello, interviene en la acción. ‘Ve a verlo tú al monitor’, le dice González Fuertes desde la sala VOR en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Sánchez Martínez estuvo casi tres minutos delante de la pantalla. Observando, deliberando consigo mismo. ‘No es gol’, señaló. Jugada gris. De interpretación. Y claro, ahí, se abre el abanico de opiniones. En el Valencia CF todos los tenían claro. ‘Gol legal. Maxi no interviene. No molesta a Varane’. Algo así señalaban los jugadores al colegiado, que tiró por la calle del medio amonestando a Gayà. Muy fácil.

Maxi, Rodrigo, Celades y Arias se lamentaron por la decisión tomada por el VAR

Al llegar al descanso, en los micrófonos de Movistar+, Ricardo Arias, embajador del club, mostraba su malestar. “Es una situación confusa. La decisión arbitral de rearbitrarse no tenía mucho sentido. Maxi Gómez no tiene intención y ni siquiera la toca. Los jugadores del Real Madrid no han protestado”, aseguraba Arias en la televisión durante el descanso.

El partido siguió y tras una segunda parte del Valencia CF para el olvido, el equipo de Albert Celades se marchó del estadio Alfredo Di Stéfano dándole vueltas a la jugada polémica. Pensando que, esas acciones, condicionan el devenir del encuentro. “El gol anulado a Rodrigo nos parece una decisión injusta y ha condicionado el devenir del partido”, exclamó el técnico. No se quedó atrás el autor del tanto que no subió al marcador. “La jugada del gol es bastante dudosa. Este año con el VAR no estamos teniendo suerte. Anímicamente lo notó mucho el equipo. No entiendo las razones que nos da el árbitro. Se supone que pitó un fuera de juego de Maxi, que no intervino en la jugada. Estamos siempre con las interpretaciones. Es la primera vez que un árbitro revisa un fuera de juego. Un fuera de juego es o no es. Si desde el VAR hay dudas, no sé”, declaró resignado Rodrigo. En este caso, hay que matizar al capitán valencianista: el árbitro no revisó el fuera de juego de Maxi en el monitor. El fuera de juego ya estaba claro por el trazo de las líneas en la sala VOR. Lo que fue a mirar Sánchez Martínez era si, viniendo de fuera de juego posicional, Maxi Gómez interfiere en el despeje de Varane.

Por último, también se quiso manifestar el otro protagonista de la acción. “No entiendo. Yo en ningún momento fui a disputar la pelota. La pelota pasa a un metro mío y cobra fuera de juego. Después lo va a mirar al VAR y yo quedé noqueado. Salimos con todo y lo anularon. Fue mal anulado para mí”, dijo Maxi Gómez al término del partido.

Vídeo

Lejos de allí, en Manchester, Kun Agüero también quiso opinar de la jugada polémica. El jugador argentino del Manchester City no se podía creer, entre videojuegos, que el árbitro anulara la acción. “No… le cobraron offside. ¡Mirad el VAR! Pero si no la toca. ¡Qué mentirosos que son! Es una mentira. Me estás cargando. Es una vergüenza. La p… madre, boludo. Qué bronca. Pero si no la toca”.