El Valencia CF afirma tener asegurado el dinero para acabar el Nou Mestalla

Esta mañana el Valencia CF ha presentado el proyecto del Nou Mestalla ante los medios de comunicación. El director general, Sean Bai, ha estado acompañado por Mark Fenwick (arquitecto), Christian Schneider (director de Operaciones y Logística) e Inmaculada Ibáñez (directora financiera).

La entidad de Mestalla ha confirmado que el estadio tiene licencia para 70.000 espectadores, pero arrrancará con un aforo de 49.058. Asimismo, el Valencia CF ha afirmado que tiene el cien por cien del dinero asegurado para completar el proyecto y se pone de plazo entre 20 y 22 meses para comenzar las obras.Por otro lado, Sean Bai ha aseverado que el club no tiene intención de "judicializar la ATE".

Schneider: "No llegamos para inaugurar en 2024, tendría que ser en el verano del 2025"

Estas son las algunas de las frases de la rueda de prensa:

Sobre el aforo

Christian Schneider: “Tenemos licencia para 70.000 espectadores, pero la idea es iniciar con 49.058 y fasear las obras en caso de que vaya subiendo la necesidad. La asistencia media actual ronda los 40.000, no es rentable ver un estadio medio vacío. No tiene sentido que por 20.000 asientos se bloquee la construcción del estadio"

Scheinder: "Empezaremos con 49.000 espectadores. No tiene sentido un estadio medio vacío"

Sobre la cubierta

Mark Fenwick: "Una cubierta ligera con paneles solares. Es también espejo de sonido para que rebote hacia el campo. Hemos mantenido la sostenibilidad. Ayuda también a mantener la luminosidad. Las placas serán traslúcidas y se reflejará el murciélago en los asientos cuando estén vacíos los asientos. Los estadios son las nuevas catedrales".



Schneider: "Son placas y no lonas como antes. Estamos trabajando con empresas del sector fotovoltaico para que nos ayuden con los paneles solares".

Sobre la economía

Inmaculada Ibáñez: “Hemos presentado un proyecto viable. Tenemos el 100% asegurado. La primera que estoy preocupada con la financiación soy yo, entiendo a las instituciones. Tenemos financiación para empezarlo y para terminarlo. El acuerdo de CVC nos aporta 80 millones, el 70% del coste de la construcción y tenemos cubiertas nuestras necesidades hasta enero-junio de 2024. Hay empresas que trabajan con La Liga que están adelantando este dinero. Están disponibles desde ya”.

"La oferta que nos han hecho por el terciario no es vinculante porque todavía no saben los metros que tienen disponibles, eso depende de la licencia de obra y la continuidad de la ATE. Lo que me interesa es que el que lo compre sea solvente y lo es. Con la venta de activos tenemos cubierto el 100%. Le pedimos dos préstamos a dos entidades de referencia"

Inma Ibáñez: "El Valencia CF va a acabar el estadio sí o sí, con o sin ATE"

Sobre la ATE

Inmaculada Ibáñez: "El Valencia va a acabar el estadio sí o sí, con o sin ATE. Si caducasen la ATE tendríamos que pedir la licencia, pero el estadio se va a acabar sí o sí, pero el problema sería que tardaríamos más. La ATE nos da seguridad jurídica para empezar las obras y para vender el terciario. Es la solución más fácil si queremos acabar ya. Sin ATE tenemos 80 millones de CVC esperando".

Sean Bai: "Construir el estadio es una cosa del club y tenemos que buscar todas las soluciones posibles antes de buscar un plan B (al ser preguntado por la intervención económica de Peter Lim en el estadio)".

Sobre el parking

Fenwick: "En los estadios urbanos no es sostenible meter 3.000 coches. No se están haciendo. Es más sostenible y viable el transporte público".