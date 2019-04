Unas semifinales en la Fonteta tras nueve años

Las chicas de Valencia Basket van derribando fronteras a una velocidad de vértigo. En su primer año en la máxima categoría del baloncesto femenino español no sólo han disputado la fase final de la Copa de la Reina, si no que se han clasificado para la lucha por el título y, pese a no ser cabezas de serie, han conseguido eliminar al Gernika, meterse en las semifinales y, de paso, lograr el pasaporte para disputar la Eurocup la próxima temporada. Histórico.

Pues si no fuera suficiente todo esto, a las 21 horas de esta noche tienen otro hito que alcanzar: el más difícil todavía. Reciben en la Fonteta al Perfumerías Avenida de Salamanca, el mejor equipo de la competición de largo en el segundo choque de las semifinales de la Liga Día después de haber perdido el primer choque disputado en tierras charras.

El 7 de abril de 2012 se jugó el último partido de semifinales femeninas en la Fuente de San Luis

Así que, han tenido que pasar nueve años para que Valencia vuelva a acoger una cita de esta enjundia. Era el 7 de abril de 2012 cuando el extinto Ros Casares recibía al Rivas Ecópolis al que acabaría eliminando para disputar la final y apuntarse su última Liga. Desde entonces un silencio atronador se ha hecho protagonista hasta la llegada de este proyecto liderado por Rubén Burgos que le ha pedido a sus jugadoras que disfruten de la oportunidad, que los deberes están hechos y que la presión, en todo caso, la debe tener Perfumerías Avenida de Salamanca.

Se espera una gran entrada en el pabellón de los Hermanos Maristas. Ayer las jugadoras de Valencia Basket pidieron la colaboración del público durante el choque de la Liga Endesa.