Triunfo trabajado antes de la Euroleague

No tenía ninguna buena pinta el partido. Cada vez se parecía más al de la temporada pasada. Faltaban algo más de cinco minutos para que acabara el choque en el Nou Congost y Valencia Basket no sólo había desperdiciado los ocho puntos de renta con los que se había marchado al descanso, si no que su rival, el Baxi Manresa, había conseguido remontar y ponerse cinco puntos por delante (72-67).

La dirección era errática, el fallo desde el triple (cinco de 20), desesperante y ni siquiera se cerraba bien el rebote defensivo. Oscuro panorama para cualquiera, pero no para los hombres hoy de azul que, gracias al trabajo fundamentalmente de Joan Sastre (11 puntos, tres asistencias y cuatro recuperaciones), Fernando San Emeterio (12 puntos y 14 de valoración) y Mike Tobey en ese tramo decisivo del partido, han conseguido un parcial 0-10 a su favor que ha dejado al equipo del eternamente venerado, Pedro Martínez, en la lona (72-77).

Infografía: ACB

Del resto del partido conviene destacar la contribución del capitán del equipo, Bojan Dubljevic, con sus 17 puntos (máximo anotador del equipo) y un dato para los anales: San Emeterio ya es el noveno jugador con más partidos (269) en la historia de Valencia Basket, tras superar hoy al ucraniano Sergei Lishchuk y el octavo con más puntos (2.454). Le arrebatado esa plaza a Berni Álvarez.

Sam Van Rossom no ha disputado ni un solo minuto, Quino Colom ha vuelto a ser el descarte y el legendario Rafa Martínez no ha anotado ni un punto. Ha fallado los tres triples que ha intentado.

Segunda victoria en 72 horas para el equipo que este jueves afronta su séptima participación en la Euroleague con la visita a la Fonteta (21 horas) del Asvel Villerbaunne de Antoine Diot. Esto no para.