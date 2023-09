Tres murciélagos en La Rojita

Triple representación del Valencia CF en la convocatoria de España Sub-21 para el próximo parón de selecciones. Santi Denia ha citado a Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez con La Rojita. Se trata de tres nombres propios muy protagonistas en este comienzo de LaLiga pero, sin duda alguna, también en el tramo final de la pasada campaña, donde los dos primeros emergieron gracias a la confianza de Baraja para salvar al Valencia CF de descender a Segunda.

Esta noticia es un nuevo espaldarazo para el talento que emerge de la Ciudad Deportiva de Paterna. Tres jugadores que hace dos temporadas eran plenamente del filial y que ahora se han consagrado en el primer equipo. Como contamos en COPE, nutrida era la representación que tenía el Valencia CF en la prelista. De hecho, además de los citados, jugadores como Hugo González o Yarek Gasiorowski también se encontraban en los planes del seleccionador. Todos ellos formados en la Academia del Valencia CF.

Es la primera vez que Guerra (2003), Diego (2002) y Fran (2002) acuden con la Sub-21. En el caso del mediocentro de Gilet, no es la primera vez que recibe la llamada desde Las Rozas. Ya acudió en septiembre de 2021 a una convocatoria de la Sub-19, precisamente a las órdenes de Santi Denia. En el club no se acababa de entender su no presencia en la convocatoria anterior, en la que tuvo opciones de entrar por estar en la prelista, como avanzó Miguel Ángel Díaz en la Cadena COPE. La historia de Diego López y Fran Pérez es algo distinta. Es la primera vez que visten la Roja, y lo hacen directamente para la Sub-21.

Convocatoria avalada por el rendimiento de los tres futbolistas, que tendrán una doble cita para clasificarse para el Europeo de 2025 ante Malta y Escocia. La cantera respondiendo a las necesidades del club en un momento de dificultad económica. Una cantera que fue nombrada por el CIES entre las cinco mejores de Europa, tomando como criterio los jugadores que salen a las cinco grandes ligas. Los tres jugadores convocados con La Rojita han renovado este verano con el Valencia CF.

Coincide con esta noticia positiva en la Sub-21 el regreso de José Luis Gayà a la Absoluta. Se perdió la segunda lista de Luis de la Fuente por decisión del seleccionador, pero ahora regresa junto a Alejandro Balde en el lateral izquierdo. Georgia y Chipre serán los rivales de España en la clasificación para la Eurocopa.