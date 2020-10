Tebas defiende a Lim y ataca a Marcelino

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha sido el protagonista de una ponencia en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera bajo el título “Cómo se gestiona LaLiga y sus objetivos de futuro”.

Estando en Valencia y hablando de gestión, era inevitable la referencia del máximo mandatario de LaLiga sobre el complicado momento que vive el Valencia CF y la gestión de Meriton. Tebas que, curiosamente en junio de 2014 en una entrevista en el diario El Mundo decias: “la entrada de Peter Lim en el Valencia CF no me gusta”, ha defendido hoy al empresario de Singapur: "Es muy difícil valorar gestiones sin conocer los datos. Cuando Peter Lim compró el Valencia, recuerdo que había 25.000 personas en el estadio dando las gracias. Parece que se nos ha olvidado que vino un señor y evitó el concurso de acreedores, incluso la desaparición del Valencia. A partir de ahí todos los respetos para Peter Lim que sin ser valenciano dio ese paso”.

Javier Tebas en la UCH San Pablo de Valencia

A la defensa de Peter Lim ha añadido Tebas, un ataque a Marcelino García Toral. Cree, el presidente de LaLiga que el asturiano pudo provocar con sus declaraciones, su salida del club. “Lim habrá tenido aciertos y errores. Tuvo aciertos con Mateu Alemany y Marcelino. A lo mejor tuvo errores al prescindir de ellos, pero Marcelino tenía mucho descaro para lanzar esos retos a la propiedad. Marcelino se equivocó. Si no se hubiesen lanzado esos retos, a lo mejor no estaríamos como estamos”.

Además, ha querido explicar desde el punto de vista económico las graves consecuencias que está teniendo la crisis de la Covid-19. “La situación de los grandes clubes con el Covid-19 es complicada porque pierden ticketing y las tiendas. Si al Valencia, la tv era un 42%, le afecta todavía más. Los números le obligaban a vender jugadores. El Barça, el Real Madrid y el Atlético han vendido jugadores. Los otros tampoco se han reforzado. Se pagan consecuencias deportivas, evidentemente. Pero vamos a esperar. Sólo llevamos 7 jornadas. Yo recuerdo un año que Ranieri perdió los cuatro partidos primeros y luego acabó muy bien. Al señor Peter Lim le tengo mucho respeto por todo lo que hizo. No creo que el Valencia tenga un grave problema económico. Si no hubiera la crisis del Covid-19 no habría vendido tantos jugadores”.

Haciendo gala de su atrevimiento para opinar sobre cualquier asunto y sin pelos en la lengua, Tebas se ha metido de nuevo un “charco” peligroso cuando, cuestionado por la desafección que Peter Lim ha demostrado desde su llegada hacia el club y sus aficionados, el presidente, le aconseja que cuide más el sentido de pertenencia a un club, pero acusa de cierta xenofóbia con los propietarios extranjeros en el fútbol español. "En cuanto a la desafección de Lim, no es la primera vez que la tiene. Lim es inteligente y no va a tirar piedras sobre su propio tejado, sabrá encontrar el camino para reducir esa desafección. Una será que el Valencia meta goles y pare. Si el juego es mejor... A cualquier propietario extranjero, o mejor dicho, no español, porque, a veces en España hay un poco de xenofobia con el que es de fuera. Recomiendo a los extranjeros que siempre se cuide el sentimiento de pertenencia. Debes entender ese sentido de pertenencia para que no se desmadre el asunto y vaya por buena línea. En el periodo anterior, todo estaba muy mal y con la llegada de Mateu y Marcelino parecía todo fiesta. Estoy seguro que se buscará una solución a la desafección que existe”.