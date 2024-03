La Sub-21 hace justicia con Mosquera; seis del Valencia CF en la Selección

El Valencia CF vuelve a contar con nutrida representación en la Selección. José Luis Gayà se convierte en un fijo con Luis de la Fuente y apunta, incluso, a poder ser titular en la Eurocopa que se disputará en Alemania. La gran novedad de este parón de selecciones es la inclusión de Cristhian Mosquera en la Sub-21. Su nivel y rendimiento hacían obligado que recibiera la llamada para esta cita de marzo, aunque hay quien considera que debería haber recibido la llamada de la Absoluta.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



???? ¡Mosquera, novedad con la Sub-21!



?? 4 representantes del @valenciacf en la lista de Santi Denia para el parón de marzo



? Diego López, Javi Guerra y Fran Pérez pic.twitter.com/8z9bUTo6V8 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 15, 2024

Mosquera se estrena con la Sub-21, pero ha sido un habitual de las categorías inferiores de la Selección. Se estrenó con la Sub-15 en 2018. Repitió con Julen Guerrero al frente en la Sub-16 y formó parte de la Sub-18. Con la Sub-19 se estrenó disputando la Ronda Élite de clasificación para el Europeo, esa que le obligaría a realizar los trámites del cambio federativo en caso de que quisiera jugar con Colombia por haber disputado ya un partido oficial con su actual federación. El combinado cafetero ha estado muy atento a su situación, ya que la última citación fue hace casi un año, en mayo de 2023. Ahí, con la Sub-19, fue alineado de lateral derecho por Santi Denia, el mismo que le ha incluido esta vez en la primera lista de la Sub-21, meses antes de la disputa de los Juegos Olímpicos en París. Mosquera siempre ha priorizado España, y mientras le sigan llamando desde Las Rozas no se dará la situación de tener que elegir.

Diego López vuelve a entrar en la lista de la Sub-21 y se convierte en uno de los fijos. Santi Denia le ha dado confianza y muchos minutos en las tres concentraciones de 2023 y el asturiano le respondió con rendimiento: dos goles y una asistencia en tres partidos. Era su primera presencia con la camiseta de España.

Javi Guerra, que estuvo en la prelista de Luis de la Fuente para la Absoluta en citas anteriores, repite una vez más con la Sub-21, y ya es la cuarta desde que fuera citado por primera vez en septiembre. Antes había acudido ya con la Sub-19. El que tampoco había vestido nunca la camiseta de España hasta la Sub-21 es Fran Pérez, que vuelve a contar para el combinado nacional. Marcó gol ante Kazajstán, en uno de los partidos de clasificación para el Europeo. Llegó a participar además en una sesión de entrenamiento de la Absoluta en una de las concentraciones de final del año 2023.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



?? Fran Pérez: su mejor momento



?? Sus inicios

?? El mejor entrenador

?? Un compañero

?? El penalti de Kessie

?? Su posible salida al #Elche



?? #FranPerezEnCOPE



?? Aquí sus palabras en @COPEhttps://t.co/wFI85SxfSi — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) September 7, 2023

Gayà y la Eurocopa

Gayà entra de nuevo en la lista y se convierte en fijo. Tras la decepción de su no presencia en el Mundial a raíz de su esguince de tobillo, las quinielas apuntan a que podría ser titular en la Eurocopa. Se disputaría el puesto con Grimaldo, una de las piezas nuevas de las últimas convocatorias. El capitán del Valencia CF no acudió en octubre por lesión, pero sí lo hizo en septiembre y noviembre. Antes, Luis de la Fuente se lo había dejado fuera de la lista de la Final Four de la UEFA Nations League que ganó España.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



???? @jose_gaya, citado con la @SEFutbol en la lista del último parón de selecciones antes de la Eurocopa



?? Amistosos ante Colombia y Brasil pic.twitter.com/EFBqWHVPnx — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 15, 2024

