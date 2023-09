Stefan Jovic: "El objetivo es ser competitivos"

Stefan Jovic, el último fichaje de Valencia Basket, ha sido presentado esta mañana con la camiseta que lucirá durante la 23/24, el dorsal 16, y, a pesar de que hace tiempo que no juega en la Euroliga, ha dejado claro que confía en su nivel. “Hace tiempo que no juego en la Euroliga pero el Mundial me ha permitido mostrar muchas cosas. La clave es el trabajo duro. Estoy en buena forma, me tengo que adaptar al equipo, empezar con la ACB y luego la Euroliga. Sé que estoy preparado y ahora lo tengo que demostrar en la pista”, ha destacado Jovic.

Preguntado por su forma de jugar, el balcánico se ha definido así: "Todo el mundo sabe cómo juego. El secreto es que juego para el equipo, compartiendo la pelota y haciendo mejor al equipo. Soy el jugador paciente, el que dará consejos en la pista a sus compañeros para que sean mejores y yo poder dar lo mejor. No tengo problemas con jugar 1 contra 1 o tirar, pero mi primera misión es generar una buena conexión entre todos en la pista. No puedo decir si estoy preparado o no, sé que lo estoy, pero tengo que enseñarlo en la cancha".









Jovic, en su presentación en el Instituto IMSKE

Jovic, que encadenó varias lesiones hasta llegar el pasado mes de diciembre al Casademont Zaragoza, ha dicho que se ve bien para compaginar la ACB con la Euroliga. “Creo que estoy preparado, estaba deseando poder volver a compaginar. He tenido unos días de vacaciones. No tengo lesiones y estoy preparado para jugar las dos competiciones”, ha afirmado el base de Nis.

El último fichaje taronja ya entrenó ayer con sus nuevos compañeros y ha comentado lo que Alex Mumbrú espera de él. “Hemos hablado hace un par de días, me explicó el rol y especialmente cuando no este Martin (Hermannson) compartiré la posición con Chris Jones. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Ayer fue mi primer entrenamiento con el equipo, no había jugado con ninguno pero ya conocía a muchos de haber jugador contra ellos los últimos años. La pasada campaña no fue tan buena y tenemos que hacerlo lo mejor posible en la Euroliga”, ha avanzado el nuevo director de juego

Sin fijar un objetivo determinado, Jovic viene con una finalidad principal. "La temporada pasada no fue buena para nuestro equipo y nuestro objetivo este año es ser competitivos y ser mejores en la Euroliga. Yo voy a poner todo de mi parte para ayudar al equipo y ser mejores esta temporada. Mi función es que el equipo funcione", ha recalcado el jugador serbio.

En un acto celebrado en el Hospital Imske, colaborador del club valenciano desde hace tres años, el director general de la entidad de la Fonteta destacó su experiencia en la Euroliga, que disputará por novena ocasión, y la Liga Endesa, que jugará por segundo año tras haberla disputado la pasada campaña con el Casademont Zaragoza. “Ha sido una pieza muy importante en Serbia, ha realizado lo que le pedían y es un ejemplo de cómo ser una pieza que encaje en un ensamblaje de algo que funcione. El calendario exige que los jugadores tengan conocimiento de ambas porque a veces no hay tiempo", ha dicho Enric Carbonell.