Sevilla, el más difícil todavía

Las lesiones forman parte del mundo del fútbol. Es un ingrediente más del espectáculo. En este caso, negativo. Pero hay que convivir con ello. No todo iba a ser un paseo en barca. La temporada es larga. Bordalás le ha cogido el pulso al equipo. Había encontrado su once tipo y, lo que es más importante, sus jugadores le habían cogido el pulso al técnico. La máquina estaba engrasada y empezaba a funcionar. En cinco jornadas el Valencia le había dado la vuelta por completo a la situación de la temporada pasada. Y a ese barco se subía la afición. Perseguidos por las malas noticias y la mala gestión de su club, los aficionados empiezan a recuperar la ilusión de reconocer un equipo, el suyo, con ADN propio, generoso sin límites en el esfuerzo.

Ahora llega un nuevo escenario. El de crecer también en la adversidad. El de comprobar si hay fondo de armario. El de saber si hay equipo A y equipo B. Y hoy también, el de conocer cuál es la distancia que separa a un Sevilla en línea ascendente en la última década y posicionado entre los grandes de LaLiga, y un Valencia que, no hace mucho, veía desde arriba al club hispalense.

Lato tendrá una nueva oportunidad en el onceVCF

Gayà, Soler Thierry, Cheryshev son baja. Es decir, las dos bandas titulares hoy no estarán en el reto del Pizjuán. Hay que aferrarse a las buenas vibraciones del equipo, para pensar que Lato, Yunus, Foulquier y Hugo Duro, pueden contagiarse de ese espíritu que ha entrado en vendaval en el vestuario ché. Salvo sorpresa, ellos serán los que ocupen las vacantes de los lesionados en el once. El resto serán los mismos que han venido jugando en las cinco primeras jornadas del campeonato. Quizás la duda de Maxi Gómez, que anda tieso y podría dar lugar al refresco de Marcos André. Y el debate de siempre en la portería, aunque no parece lo más oportuno, tras el error ante el Madrid, quitarle ahora el sitio a Mamardashvili.

Marcos André podría dar descanso a MaxiVCF

Se han quedado fuera de la lista Piccini y Álex Blanco y entran cuatro chavales del filial: Jesús Vázquez, Joseda Menargues, Cristian Mosquera y Koba Koindredi.

Lopetegui, el técnico sevillista afirmó ayer en la previa que no se fía de las lesiones del Valencia y que sabe que con Bordalás, el esfuerzo es innegociable. Los sevillistas tienen las dudas de Fernando y Suso.

El Valencia es tercero tras cosechar su primera derrota en el campeonato ante los de Ancelotti. El Sevilla, séptimo con dos victorias y dos empates, con un partido menos, el que tiene pendiente ante el FC Barcelona.

El partido lo pita el colegiado internacional Sánchez Martínez. En el VAR le ayuda, el catalán Estrada Fernández.