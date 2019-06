"San Eme me ha hecho volver a disfrutar del baloncesto"

Pregunta.- ¿Con qué momento te quedas de todo este tiempo?

Respuesta.- Lo que tengo más reciente es que tras jugar poco este año, la reacción que tuvo la gente conmigo en la final de la Eurocup y en el último partido de Liga. Eso ha sido muy difícil de superar, no lo puede vivir cualquiera.

P.- Y a nivel baloncesto, ¿ganar la Liga, no?

R.- Sí, porque es muy difícil. Yo estuve en Manresa en el 98 y cada año es más complicado, los presupuestos crecen. Nos llenó muchísimo a todos.

P.- ¿Con qué entrenador te quedas?

R.- He tenido la suerte de poder trabajar con los mejores. A muchos les debo mucho. A Neven que apostó por mí, a Katsikaris que me fichó, con Pesic aprendí muchísimo y Pedro Martínez me hizo resurgir cuando nadie confiaba. Y luego a Jaume lo respeto mucho y lo quiero.

P.- ¿Un compañero?

"Al quedarme fuera en la final de la Eurocup, pensé ¿a quién se le ha hecho esto, siendo capitán del equipo? Fue muy duro"

R.- Es muy difícil. Lischuk, Pietrus, Claver, Fernando (San Emeterio) que me ha hecho disfrutar del baloncesto y Guillem Vives con el que ya no tengo secretos.

P.- ¿Y un rival?

R.- El que más les gusta aquí, el Madrid.

P.- ¿Cuándo supiste que no ibas a seguir?

R.- En la final de la Eurocup. La dirección deportiva me mandó un mensaje indirecto pero lo pillé. ¿A quién se le ha hecho esto, siendo capitán del equipo? Fue muy duro. Luego en las fiestas fui uno más. Los malos momentos son retos y motivaciones para el futuro.

P.- ¿Quieres seguir jugando?

R.- Quiero morir con las botas puestas. Luego me saldrá bien o mal, pero hay que tomar decisiones. Tengo ofertas, me quedo en la Liga ACB, pero aún no lo tengo claro.