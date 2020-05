Salvador Gomar: “no veo a los niños jugando al fútbol en el mes de julio, me niego”

Salvador Gomar ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia en un momento crucial para el fútbol no profesional y fútbol base de la Comunitat Valenciana. La RFEF tomó la decisión ayer de dar por finalizadas las competiciones que afectan a la Segunda B, Tercera, Liga Femenina y Liga Nacional de Fútbol Sala, Juveniles en División de honor y Liga Nacional donde se jugarán promociones de ascenso express. Lo que queda por resolver es el resto de categorías del ámbito territorial, “estamos pendientes de que la Consellería de Deportes de la Generalitat Valenciana, emita una resolución que seguramente será muy parecida a la que hizo el CSD, es decir, no habría descensos en ninguna categoría y en los ascensos hay pocas promociones. Si no se puede jugar habrá que decidir que hacemos y seguro que no satisface a todos, pero no podemos hacer otra cosa”.

Gomar tiene claro su deseo pero pone por delante, la salud de todos, “yo quisiera acabar las ligas, pero las circunstancias mandan y tendremos que echar mano del reglamento, con temas de coeficientes para resto de categorías del fútbol regional y fútbol base. Lo tenemos regulado todo y se respetará como se hayan acabado las competiciones antes del parón, aunque quizás haya casos particulares a estudiar”.

Jugadores celebran un gol

Sujetos a lo que dictamine el Ministerio de Sanidad, el presidente de la Federación Valenciana, vislumbra el mes de octubre como posibilidad de retorno “me niego a que los niños jueguen en el mes de julio. En septiembre sí, volverían los colegios, ya veremos de qué manera, pero también por organización de las familias seguramente sea más factible para todos. La competición suele empezar en octubre, quizás se retrase alguna semana, pero para octubre es posible volver a jugar. Seguramente no podrá ser como es ahora. No se pueden jugar ocho partidos un sábado por la mañana en la mismas instalaciones, habría que desinfectar. Hay que esperar a los protocolos rutinarios cuando llegue el momento. Y tampoco nos podemos permitir económicamente el afrontar todo lo que se necesita para acumular tanta gente en un mismo recinto”.

La alegría del gol

El presidente de la Valenciana, valencianista de cuna, se ofrece como mediador en el conflicto entre Rubiales y el Valencia CF, a raíz de la Supercopa de España y acrecentado por la voluntad del presidente de la Española de quitar la plaza europea al séptimo clasificado de LaLiga “siempre me he ofrecido, el problema es que no me han llamado. Yo no quiero que el Valencia juegue la Europa League, yo lo que quiero es que juegue la Champions y la gane. No tengo dudas. Con Rubiales no creo que haya problema, pero hay que entender las circunstancias y tener la intención de ir a la Federación y sentarse con el presidente. Con dialogo la gente se entiende, pero insisto, yo me ofrezco a lo que haga falta en este sentido”.