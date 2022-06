Salva Gomar: "Es evidente el cambio de rumbo en el Valencia CF"

Salva Gomar fue reelegido esta semana como presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV). Presidirá así el fútbol valenciano durante el período 2022-2026 tras una elección “por aclamación”, según explica la federación en sus propias redes. De cumplir el mandato sumaría ocho años al frente del ente federativo, ya que llegó a la presidencia en 2018.

Entre los proyectos que ha llevado a cabo a lo largo de los últimos cuatro años está ‘Valenta’, dedicado al fomento del fútbol femenino, en el que ha conseguido doblar el número de licencias en la Comunitat Valenciana. También la Nostra Copa, que ha supuesto un exitoso impulso al fútbol amateur. En clave selecciones autonómicas, la FFCV ha incrementado los recursos y ha profesionalizado sus estructuras a lo largo de los últimos cuatro años. Salva Gomar analiza el fútbol valenciano en COPE.

Proyectos en marcha de la FFCV

"Estoy contento de como gestionamos la pandemia. Fuimos un referente, tanto a la hora de pelear por jugar como a la hora de solidarizarse cuando era una época crítica. También contento con la mejora de Valenta, que antes no lo conocían. Otro proyecto pequeño pero para mí muy grande es la Nostra Copa. Solo me quedan cuatro años en el cargo. Nos queda mejorar el fútbol femenino, el fútbol sala, nuestra nueva sede... En estos años se podrá mejorar y trabajar en ello".

Candidatura al Mundial de 2030

Elche fue sede en el Mundial del 82 y Valencia podría ser sede con el actual Mestalla teniendo más de 40.000 espectadores. Si viene el nuevo estadio, mejor, pero Valencia será sede igual. Elche y Hércules quieren ser subdedes Con el Valencia no he hablado pero seguro que lo presentan el 4 de julio, que es cuando tienen que presentrle la petición al Gobierno. Es más del Gobierno que de RFEF. Creo que el Mundial se hará en España. Rubiales es muy inistente.

Cambio de rumbo en el Valencia tras Murthy

"Yo con Anil me llevaba muy bien, siempre me ha tratado con educación. Con Sean Bai me une hasta una amistad porque coincidimos en los campos de la cantera. Es de los diez primeros que me ha felicitado. Ha habido un cambio de rumbo y de actitud. Estoy convencido de que nos explicarán más cosas, que es lo que quieren los aficionados. Esa comunicación está llegando a los campos. Inma Ibáñez lo explicó para que lo entendamos todos Esto si hubiera pasado antes, creo que se habría resuelto. Creo que se va a resolver. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo.

"Puede parecer postureo presentar el proyecto del Nou Mestalla en las obras, pero no se había explicado nada hasta ahora. Hay un cambio de rumbo"

Nou Mestalla

"Veo muy buenas intenciones por parte de todos. Entiendo a los políticos, pero creo que hay que parar y reflexionar. En esta ocasión van todos a la vez y hay que hacerlo juntos. Es un tema legal ahora. La ATE surge en 2005 y las cinrcunstanciashan cambiado. Igual hay que adaptarlo. Ojalá 70.000 personas, pero me cuesta ver Mestalla con 70.000 personas. Fue un compromiso de entonces, pero el mundo cambia. Sé que es complicado porque hay cosas legales detrás Yo si me llaman empujo para que salga eso adelante".

"Todos tienen su razón. Antes el Valencia era reacio porque no tenía el dinero. El Valencia quiere que el campo se acabe y está el dinero. Ahora es el único momento en que todos miran al mismo horizonte. Esto tiene que acabar bien".



Estado del fútbol valenciano

"Siempre está nivel top. Veo muy buena salud"

