Salidas antes de entradas claves

El Valencia CF está cerca de cerrar la salida en forma de traspaso de Yunus Musah al AC Milán. La operación se rubricará en 20 millones de euros fijos más otra cantidad en variables. Este movimiento supone un gran ingreso neto para los valencianistas, ya que el norteamericano llegó del Arsenal a casi coste cero. Se trata de una de las grandes ventas que aspiraba realizar el Valencia CF este verano para poder recibir un montante significativo para reinvetir en la confección de la plantilla y, sobre todo, cuadrar los parámetros que exige LaLiga en cuanto a ventas de jugadores se refiere. Sin embargo, el Fair Play Financiero obliga todavía al club a vender futbolistas.

Pese a los malos resultados de las últimas temporadas y la devaluación significativa de la plantilla, el Valencia CF ha conseguido este verano cuadrar los parámetros del Fair Play Financiero en cuanto a ingresos y gastos se refiere para no exceder el límite de coste de plantilla que fija LaLiga en su control económico a los clubes. LaLiga estimó que los de Mestalla mantenían el nivel de ventas de las campañas anteriores. Por ello, para poder reinventir ese dinero y utilizar el beneficio neto que obtenga la entidad che en traspasos, es necesario que iguale o supere la cifra neta media de ventas de los últimos tres años. Esa cifra es cercana a los 30 millones de euros, por lo que la venta de Yunus Musah y los bonus de operaciones como las de Kang In Lee al PSG o Fran Navarro al Oporto no son suficientes para poder colmar esas exigencias de LaLiga.

El Valencia CF debe seguir vendiendo. Aunque está cerca de la cantidad necesaria. Cömert está en la rampa de salida, no cuenta para Baraja y el Valencia CF espera sacar entre 2-3 millones por él. Racic también está más fuera que dentro, pero no será fácil sacar un traspaso ventajoso. Tampoco por Castillejo. Ni por Marcos André, que todo apunta a que saldrá cedido rumbo al Valladolid. El mercado no ha satisfecho las expetativas del club che en cuanto a la venta de Mamardashvili hasta ahora, por lo que el Valencia tendrán que esforzarse en cuadrar todo y tener posteriormente la capacidad para reforzar la plantilla. Cuestión necesaria para evitar el sufrimiento de la temporada pasada.

En la situación actual, tras las salidas de Yunus y Cavani, sería posible incorporar a jugadores como Sergi Canós o Amallah, por los que el Valencia CF acelera, que llegarían a coste cero o cedidos cobrando un baja cantidad, respectivamente. Debe ser Baraja el que fije las preferencias para reforzar la plantilla. Rafa Mir es un nombre de consenso entre cuerpo técnico y director deportiva, como contamos en COPE, pero las cifras que pide el Sevilla de salario y amortización son muy elevadas y todavía debe trabajarse la operación. La delantera es una preocupación para el cuerpo técnico, como hemos avanzado hoy en Deportes COPE. A falta de las últimas pruebas, la sensación es que la lesión de Alberto Marí en el recto le puede tener fuera más de 3 meses, por lo que urge reforzar esa posición. Ahora mismo, Hugo Duro es el único efectivo puro en esa posición. Diego López sabe que lo es jugar de 9 y también lo ha hecho a lo largo de su trayectoria en inferiores el canterano Hugo González.

