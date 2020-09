Rubén García, sobre su amigo Roger: "Que venga y le saludo, pero que no juegue"

Rubén García ha arrancado LaLiga con un gol en dos partidos y en plena forma. El domingo se enfrenta a su Levante UD, al que la temporada pasada le marcó en los dos partidos. El extremo valenciano atiende a Deportes COPE Valencia y repasa su carrera y el duelo en El Sadar.

¿A quién quitaría del Levante UD?

Como amigo me gustaría que Roger jugara, porque siempre digo que me gusta enfrentarme a los mejores y es uno de los mejores pero como contrincante sé que nos puede hacer mucho daño y que es el jugador con más gol del Levante UD. Si quiere que venga a visitarnos, le saludo y le doy un abrazo pero que no juegue.

El estilo del Levante UD

El Levante UD a nivel ofensivo, siempre va mucho al ataque, muy atrevido, vistoso, que intenta jugar desde atrás, ser protagonista y creo que es algo que nos puede venir bien a nosotros. Venimos de dos partidos contra Cádiz y Getafe que son equipos rocosos y de mucho juego directo y a nosotros que nos gusta ir a apretar espero que el Levante UD nos haga volver a eso que nos gusta tanto. El Levante UD es atrevido y vistoso y nos puede venir bien.

Rubén García celebra el gol anotado en Cádiz en el estreno ligueroEUROPA PRESS

Su relación familiar con el club granota

Justo hablaba con mi padre ayer y me decía: "me sabe mal porque el Levante UD es mi segundo equipo". Mi padre quiere que gane yo, pero mi padre me habla y me dice: 'mira, se ha lesionado éste, ¿has visto el campo?'. Es un loco en general del fútbol y le tiene un cariño especial al Levante UD.

El caso Pepelu

Es un chaval que he visto crecer desde los 14 ó 15 años, con unas condiciones increíbles. Ha tenido años muy diferentes, con salidas a Segunda B y volver a casa, y cuando es tan joven y se le dan oportunidades a nivel de pretemporada pero no se le acaba de dar la confianza es difícil encontrar el rendimiento de ese jugador. El año pasado por primera vez salió al mundo profesional, vio que realmente tuvo un rendimiento muy alto y se encontró muy a gusto. No sé si le habrá pasado como a mí en su momento que al volver no habrán contado con él. Supongo que habrá querido buscar esa importancia en otro sitio. Hablo desde la ignorancia porque no sé cómo ha sido todo pero imagino que habrá sido por ahí.