Ricardo Ten: “Ser el abanderado español en Tokio 2021 fue el broche perfecto a mi carrera”

Su currículum deportivo da vértigo. Por sus logros es uno de los deportistas leyenda del deporte español. Ha participado en seis Juegos Paralímpicos algo, al alcance de muy pocos.Ganador por excelencia. Primero en la natación adaptada donde lo ganó todo. Luego cambió de disciplina para seguir asumiendo retos. Subió a la bici y desde su inconformismo y su gen competitivo, ya se ha colgado varias medallas. Hoy nos ha atendido en Deportes COPE Valencia para repasar su exitosa trayectoria.

Ganador de ocho medallas paralímpicas (3 oros, 1 plata y 4 bronces), siete de ellas en natación y una en ciclismo (en estos últimos JJOO de Tokyo en la prueba de velocidad por equipos).

Su última medalla fue en TokioAgencia EFE





Cuenta con seis participaciones paralímpicas (Atlanta 96, Sidney 2000, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokyo 2020). Poniendo el broche a su carrera, siendo elegido como abanderado del equipo paralímpico español en estos últimos JJOO de Tokio. “El deporte me ha permitido vivir miles de emociones y alegrías, pero ninguna como el hecho de ser elegido como el abanderado de tu país en unos Juegos. He vivido lo que se siente como deportista al entrar en un estadio el primer día de una cita olímpico. Es algo inenarrable, pero hacerlo encabezando a todo el equipo y representando a todos los deportistas, es algo que nunca jamás se me olvidará. Un broche perfecto a todo lo conseguido en mi carrera deportiva”.

Abanderado español en Tokio 2021Agencia EFE





Además, ha sido campeón del mundo cinco veces. Once veces campeón de Europa,Y ha batido cinco récords del mundo.

El jueves recibirá el Premio del Deporte en la décima edición de los PREMIOS COPE VALENCIA. “Estoy encantado de recibir un premio tan importante como los de COPE Valencia. Un orgullo recibirlo junto al resto de premiados. Valoro todos los éxitos y todos los premios porque al final no deja de ser un reconocimiento a todo tu trabajo y tu esfuerzo”.

Un reconocimiento más a una carrera repleta de éxitos y de la que todavía le restan algunos capítulos por escribir. “Ahora estoy de vacaciones, desconectando de los Juegos, pero pronto llegará el momento de activarse para la competición de nuevo. Tengo Paris en el horizonte. El deporte es mi pasión, pero soy consciente de que el tiempo no perdona. En esta nueva disciplina del ciclismo la verdad es que estoy en constante progresión y creo que aún tengo mucho margen de mejora. El mundo del deporte no es fácil y no se sabe hasta donde te va a llevar, pero yo quiero seguir compitiendo y poder cumplir con el reto de mi séptima participación en unos Juegos. Sería algo increíble poder lograrlo”.

Referente mundial en natación adaptadaAgencia EFE

