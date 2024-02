El Real Madrid pesca en la cantera del Valencia CF

El Real Madrid ha firmado a un central y capitán del Cadete A del Valencia CF. Se trata de Luis Paulo Quevedo, zaguero de la generación 2008 que llegará a Valdebebas la próxima semana para firmar un contrato de tres años con el conjunto blanco. Los clubes han alcanzado un acuerdo para que el jugador se incorpore de forma inmediata al cuadro madridista pese a que el contrato del futbolista con la Academia VCF terminaba el próximo 30 de junio. A cambio, el Valencia CF se guarda una serie de derechos económicos sobre el joven canterano, en cuyo recambio trabaja la entidad de Mestalla las próximas semanas.

Luis Paulo era uno de los centrales titulares de esta generación y capitán. Llegó al Valencia CF en alevines procedente del Villarreal CF y compitió en LaLiga Promises con la camiseta de los de Mestalla. En esta su quinta temporada en la Academia VCF, Quevedo partió de inicio en los once primeros partidos de la temporada pero, ante la negativa a renovar, el club decidió que no volviera a jugar para dar minutos a futbolistas con los que sí podrá contar la próxima temporada. El futbolista entendía que la apuesta por él no era tal y se depositaba una mayor confianza en otros. En ese contexto, las relaciones entre Valencia CF y Real Madrid mejoraron con la operación de Peter Federico, que coincidió en tiempo con las conversaciones para la salida del canterano. De esta forma, a diferencia de algunos de los últimos casos, Quevedo podrá vestir de blanco de inmediato. Los blancos consiguen firmarlo antes firmar el contrato profesional con 16 años, tope a partir del cual entran en juego las cláusulas de rescisión. Una gran oportunidad para crecer, a tenor de las sensaciones del entorno del futbolista.

El central de la Vall d'Uixó ha destacado en los últimos años, además de sobre el terreno de juego como central serio y pegajoso para los delanteros, por su faceta en el plano de los estudios, donde recibió el premio extraordinario al rendimiento académico en Educación Primaria que otorga la Direcció General d’Innovació Educativa de la Generalitat Valenciana.

Luis Paulo sucede a varios jugadores que han seguido el mismo reccorido Valencia-Madrid en las últimas temporadas. De esos últimos en salir, el central Quique Ribes (2004) viene siendo titular con el Real Madrid Castilla. En esa misma demarcación salió también Álex Pérez (2005), ahora en el Patacona,con rumbo a Valdebebas. También el verano pasado hicieron ese trayecto Carlis Rodríguez (2004), centrocampista que compite en el Real Madrid C y ha entrenado a las órdenes de Ancelotti, y Marco Company (2009), uno de los grandes talentos del Cadete B blanco. El delantero Andrés García (2004), ahora cedido en el Tres Cantos desde el Real Madrid C, y el lateral zurdo David Ruiz (2003), que compite con el Castilla y el C, completaron ese trasvase un año antes. Ferran Seco (2007), que debutó con el Juvenil A merengue hace varias semanas), también abandonó el Valencia CF rumbo al Real Madrid en 2021.

Hugo Fernández, recambio de lujo de la Real Sociedad

La Academia VCF se ha movido para cerrar un recambio de nivel y de futuro en esa generación de 2008, aunque con la vista a poder competir ya con los juveniles. Según adelantó L'Equipe y ha podido confirmar COPE, el Valencia CF tiene muy encaminada la operación de Hugo Fernández, prometedor central de la Real Sociedad que ya se despidió de sus compañeros la pasada semana. Nacido en París y asentado en San Sebastián desde 2021, con opción de jugar en España y Francia. El Valencia CF cuenta también con dos centrales internacionales con España en la Academia VCF como son Carlos Alós (2007) e Iker Herrera (2009), en los que el club deposita grandes expectativas. Todos con el ejemplo de los Mosquera, Yarek, Iranzo o Tárrega en el horizonte.