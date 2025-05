Raquel Carrera: "Lo tenemos en nuestra mano y preferimos no volver a la Fonteta, aunque nos de pena"

Valencia - Publicado el 09 may 2025, 23:45 - Actualizado 10 may 2025, 00:00

COPE ha hablado con una de las grandes estrellas del Valencia Basket que está a una victoria de la tercera liga de su historia, una Raquel Carrera que fue clave en las semifinales ante Perfumerías Avenida. Ahora, después de imponerse el jueves 75-65 a Casademont Zaragoza, todas son conscientes de que en el Príncipe Felipe les espera un ambiente increíble.

Raquel, muy buenas. Después del partidazo del jueves en La Fonteta, ¿cómo de cerca está la tercera para Valencia Basket?

Hola, buenas. Pues ahí está, en nuestra mano, en un partido más.

El triunfo del jueves fue un golpe de autoridad, ante un Casademont Zaragoza que vendió cara su piel. ¿Qué sensaciones tuvieron?

Fue un partido duro, 40 minutos intensos para los dos equipos, pero muy contentas de todo el trabajo que hizo el equipo, todas las jugadoras sumando los 40 minutos y esperamos que sea así en el segundo partido.

¿Cómo se encuentra usted después casi un año de baja y ya con unos de meses compitiendo? En Salamanca estuvo espectacular, 47 de valoración...

Me encuentro bien. Volviendo a poco a poco, el volver a coger sensaciones en la pista, el cada vez sumar un poquito más y contenta sobre todo de volver a jugar, de volver a hacer lo que me gusta que es estar en la pista. Y cada día me encuentro un poquito mejor. Sí que es cierto que después de una lesión tan larga, a veces surgen pequeñas cosas, salta algún dolor, pero bueno, son cosas normales dentro de una recuperación, que no me preocupan. Al 100% no estoy, pero casi.

Raquel, usted, desde que llegó al club hace cinco años al club, lleva ganadas ocho de las doce disputadas. Esta es la decimotercera, son cifras espectaculares. A pesar de ello, ha habido críticas. ¿Se ha sido injusto con este grupo?

Creo que al final muchas veces viendo una plantilla como la nuestra, se da por sentado que ganar es lo que hay que hacer, que ganar es fácil, que los títulos están ahí... pero sí que es cierto que ganar es extraordinario y que lo que hizo el año pasado el equipo fue increíble, conseguir ese triplete, pero no es algo normal. Es algo que se puede llegar a normalizar cuando no es una situación normal. Es extraordinario el conseguir esos tres títulos. Pero sí que es cierto que nosotros esta temporada hemos luchado, hemos competido cada partido, finales, la final 6 de la Euroliga, copa para conseguir esos títulos. No hemos ganado la Copa o la Euroliga, porque los otros equipos también compiten, también tienen grandes jugadoras... Pero aquí estamos jugando esta final en la quenos queremos llevar el título y ojalá pueda ser así.

Si ganan el domingo en Zaragoza, serán campeonas, pero la gente está hablando de que el jueves pudo haber sido el último partido del femenino en la Fonteta. ¿Preferirían que hubiera un tercero en Valencia y poder celebrar la fiesta en la Fonteta?

La verdad es que preferimos que sean dos partidos. Claro que nos da pena que haya podido ser el último partido en la Fonteta. Nos ha dado muchísimo durante todas estas temporadas y toda la gente que nos ha estado apoyando. Nos gustaría, claro que nos gustaría celebrar un título con nuestra gente en casa, pero creo que para el descanso de todas y para nuestros cuerpos lo mejor es en dos partidos.

Toda la suerte del mundo para ese segundo partido en el Príncipe Felipe...

Muchas gracias.