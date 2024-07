Rafa Mir: "Estoy donde quería estar. Vuelvo a casa"

Junto a Corona y Dimitrievski, Rafa Mir ha vivivo su puesta de largo como nuevo jugador del Valencia CF. Convencido de la elección por Mestalla, agradecido a Baraja, pieza fundamental en la decisión final y con el reto de hacer goles y sumar para poder convertir su cesión en un proyecto a largo plaza en el conjunto valencianista.

Vuelta a casa

Quería dar las gracias a los cuatro pilares que han sido súper importantes para que hoy esté aquí: el club, que ha hecho un esfuerzo increíble; a Corona, que hemos tenido muchísimas conversaciones desde hace un año; a Baraja, que ha sido una pieza fundamental y a mi agente, a Rubén, que ha llevado toda la operación, que era muy complicada por cómo estaba el tema. Después de todo, quiero que llegue el momento que todos queremos, que es el de hacer goles.

Sevilla FC

Hoy no es día de hablar del Sevilla. Hoy es día de hablar del Valencia, de este día tan bonito, de volver a casa con la ilusión con la que vengo. Del Sevilla ya hablaremos más adelante, creo que hoy no toca.

Último año

No te lo voy a negar, ha sido duro. He tenido que cambiar mi cabeza, he tenido que adaptarme a cada situación que ha ido viniendo, pero estoy muy contento de que al final todo haya salido bien y ha terminado donde tenía que terminar, que es en casa. Al final creo que todos hemos hecho un esfuerzo grande, el club y yo como jugador y estoy donde quería estar, que es lo importante. Del tema del Sevilla habra tiempo para hablar y hablaré y lo veréis. Hoy es día para hablar del Valencia.

Rafa en su primer día en PaternaVCF





El Valencia desde fuera

La imagen que da el Valencia es la que tiene que dar. Es un grande. A partir de ahí, está todo avanzando, está cogiéndose, con un proyecto nuevo, un entrenador, unas ideas y adaptándose a la situación que hay. El Valencia siempre va a ser un grande, que es lo más importante.

Reencuentro con Baraja

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo he visto esta mañana, hemos podido hablar un poco de lo que él espera de mí y de lo que yo veo. Tenemos un gran feeling, seguro que me va a apretar mucho, a sacar lo mejor de mí. Yo estoy con toda la predisposición y con todas las ganas para que así sea. Vengo de un año complicado en el que quería estar aquí, jugar en el equipo, en casa. Todo va de la mano para que pueda dar lo mejor, ayudar a los compañeros, a esta pequeña familia que es el Valencia, que la he podido sentir cuando he entrado al vestuario: gente joven, con ganas, con ambición. El proyecto del Valencia es esto y creo que entre todos podemos hacer esto, que es hacer del Valencia un grande, como yo lo recuerdo y como lo recuerda todo el mundo. A veces se nos olvida un poco.

Cifra de goles

Nunca me marco ninguna cifra, vengo con muchas ganas, con mucha emoción, con goles guardados desde hace seis meses y espero sacarlos (risas).

Seguir en el Valencia después de la cesión

La verdad que sí, siento su confianza y la he sentido durante mucho tiempo aunque no hubiera estado aquí. Estoy seguro de que si las cosas van como tienen que ir, espero jugar en Valencia muchos años. Es mi casa y estoy feliz aquí, contento con la gente. Nos haremos la pregunta de aquí a unos meses, está claro que si no rindes pasarán otras cosas, pero en mi cabeza y en la de muchos está que pueda continuar aquí mucho tiempo.

Contratiempos en la operación

No te voy a engañar, hasta que no estuviera aquí presentándome delante de vosotros no me lo quería creer. Han pasado muchas cosas. He tenido esa confianza y ese cariño del club durante todo este tiempo y he estado tranquilo. Si hoy estoy aquí ha sido por esos cuatro pilares que he dicho antes. Sabía que se iba a dar en esta ocasión.

El Valencia CF ha presentado a sus dos fichajesVCF





La figura de Hugo Duro

Cuanto mejor le vaya a Hugo Duro, mejor nos va a ir a nosotros y eso es lo más importante. El equipo siempre está por encima. Es un grandísimo jugador y espero que nos vaya a todos muy bien.

Un ídolo valencianista

He tenido muchos jugadores en los que fijarme, me he criado aquí. Villa me encantó en su momento y Soldado también. Son jugadores que siempre he tenido presentes y he intentado quedarme con lo mejor que tienen. Hemos tenido grandísimos jugadores en la historia del club, pero si tuviera que elegir me quedaría con ellos dos.

Dupla Hugo Duro-Rafa Mir

Somos totalmente compatibles. Tenemos características diferentes, pero eso es decisión del míster. Lo más importante es que todos demos el máximo y saquemos rendimiento, que nos ayude la competitividad a crecer por el bien del equipo.

La figura de Baraja

El míster para mí ha sido muy importante desde que era niño. Coincidimos cuando era juvenil, fue una temporada muy bonita en la que hice muchos goles. Creo que ahí empecé a sentir su confianza, me hizo crecer mucho como jugador. Ha sido una pieza muy importante para que hoy esté aquí. Su cariño y sus ganas de que pueda estar a su lado han sido muy importantes para tomar mi decisión. Espero dar el máximo y responder a esa confianza con goles y con trabajo. Espero que tengamos un gran año, poder mirarnos a final de temporada, darnos un abrazo y celebrar que hemos podido trabajar juntos y ha salido bien.

El proyecto del Valencia

Para tomar esta decisión hemos puesto muchas cosas en la balanza. Lo primero es buscar la felicidad: poder volver a encontrarme, a hacer goles, tener la confianza de la gente, del club, el cariño de la afición. Luego también hay cosas que no veis, como conocer a la gente con la que trabajo, llegar hoy y que todos me reciban con un abrazo, no tener adaptación, la manera de jugar del equipo. Ha habido muchas cosas para pensar ciegamente que el Valencia era mi mejor opción, aunque he tenido otras que económicamente hubiera estado más remunerado. Mi padre cada vez que llegaba una oferta de estas me quería matar, pero yo tenía claro que este era mi camino, mi sitio. Cada uno tiene que tener claro donde estar y yo tengo claro que el Valencia es mi sitio.