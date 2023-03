Queralt: “No venderán si siguen teniendo abiertas las puertas de las instituciones”

La asociación ‘De Torino a Mestalla’ hizo este viernes un llamamiento a la masa social del Valencia CF para que interpele a CaixaBank, principal acreedor del Valencia CF, a que haga fuerza para lograr la salida del club del máximo accionista de la entidad, Peter Lim y apuntó a la posibilidad de llevar esta situación a la junta general de accionistas de la entidad del próximo 30 de marzo pero además apuntó que tienen una alternativa económica para su salida y anunciaron que se la plantearán en una reunión prevista para el 12 de abril.

“Sí (hay una alternativa económica) y se lo diremos. No existe un comprador aunque tenemos gente interesada en comprar acciones. Aquí la clave es el precio y la disponibilidad pero no venderá si con el daño que se le hace al club se le siguen abriendo las puertas de la administración. La posición de no venta cambiará cuando cambie su posición con la administración”, aseguró Juan Martín Queralt, presidente de la asociación.

“El día después de que se vaya puede ser terrible porque cada día es peor pero hay que parar esta sangría y ponerle en la tesitura de que se tenga que ir”, apuntó Antonio Paños, miembro de la asociación, que dijo que CaixaBank puede hacer “muchísimas cosas” ante una situación “terminal”.

“Queremos activar a todos los actores para forzar la salida de Meriton y de Peter Lim. CaixaBank es un actor principal por acción y omisión, tiene una cuota de mercado muy importante en la Comunitat Valenciana y la masa social debe saber interpelarles para que revisen su posición”, señaló Paños.

“La argumentación de CaixaBank es singular: ‘mientras paguen las cuotas no tengo nada que decir’”, relató Paños que se preguntó si las garantías de las operaciones del club son las mismas que cuando se firmaron los préstamos con la antigua Bankia y por qué no se le han pedido nuevas.

“Calificamos la gestión bondadosamente de negligente así que deberían tomar medidas. Es una pésima gestión. Vendemos a los mejores y cuando vamos a pedir dinero no nos lo dan. Recurrimos a prestamistas de alto riesgo. Estando recurriendo a ellos ¿hay seguridad de que se sigan pagando las cuotas?. Mirar para otro lado no siempre es la mejor solución. ¿Va a seguir la Caixabank mirando esas operaciones y en la neutralidad ante una muerte anunciada?”, se preguntó.

“Ni queremos, ni vamos a consentir que se mire para otro lado. Si ustedes no forman parte de la solución forman parte del problema”, advirtió.

El presidente de la asociación Juan Martín Queralt aseguró que han hablado con la entidad financiera y que el 12 de abril se volverán a reunir con ellos en una entrevista al más “alto nivel”, según señaló Joserra García Fuster.

“El 30 de este mes se celebrará en València la junta general de accionistas. En el turno de ruegos y preguntas se le pueden dirigir preguntas a la entidad si va a seguir manteniendo las relaciones que tienen con Meriton o prefiere hacerlo son los valencianos y los valencianiastas. Creo que eso va a hacer mella en su consejo”, deslizó Martin Queralt.

“La mejor operación de CaixaBank sería abrir un canal de financiación en las mejores condiciones para que el valencianismo pudiera recomprar el club”, explicó el presidente que advirtió también “al capital privado” que estas semanas negocia con Meriton que “les pueden engañar” y pidió que se reserven para “suscribir acciones”.

“Me temo, porque la de Meriton en Valencia es la historia de la mentira, que están prometiendo y abriendo negociaciones con personas a las que les pueden engañar. Ojo con quien negocie con Meriton porque la suya es la historia de la mentira”

Asimismo, han criticado duramente a las instituciones públicas por recibir al Valencia CF para negociar las fichas urbanísticas y el convenio vinculado con el nuevo estadio. “No se plantearán la venta del club si siguen teniendo las puertas abiertas de las administraciones públicas”