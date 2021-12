Lo que De Frutos te da, atrás te lo quitan

El Espanyol remontó este sábado a un gran Levante en el RCDE Stadium (4-3) en un partido de elevadas revoluciones en el que el cuadro granota se adelantó hasta dos veces en el marcador, pero siempre se encontró con la respuesta rápida y contundente del anfitrión.



El anfitrión marcó territorio muy pronto. Un gol de Sergi Darder a los seis minutos de partido, al rematar desde la frontal del área un centro de Aleix Vidal, evidenciaba la fortaleza de los periquitos en su estadio. Cárdenas no pudo atajar el latigazo del mallorquín, que se estrena esta temporada.



De todos modos, la alegría duró poco en la grada del RCDE Stadium. En el minuto 11, De Frutos culminó una jugada desde la banda derecha iniciada por Son y continuada por Roger. El centrocampista solo tuvo que empujar el balón para superar a Diego López para poner el 1-1 en el marcador.



El tanto motivó al Levante, que persiguió con insistencia el segundo, mientras que el Espanyol parecía aletargado en ataque. El conjunto granota dio la vuelta al partido en el 26 y en esta ocasión los protagonistas intercambiaron papeles: De Frutos centró y Son remató de cabeza y firmó el 1-2.



Los catalanes aceleraron para irse al descanso con un empate y dispusieron de una doble ocasión de Darder y Embarba que frustró Cárdenas. Aunque el rival tampoco se durmió y dispuso de un uno contra uno de Morales que atajó de forma brillante el meta blanquiazul.



En la reanudación, la reacción del Espanyol llegó muy rápido. En el minuto 49, Raúl de Tomás aprovechó a la perfección la visión de juego de Darder y remató con la derecha para sorprender a Cárdenas (2-2). El choque empezaba de cero y estaba claro que los de Vicente Moreno no estaban dispuestos a regalar puntos en casa.

Son, Dr. Jekyll y Mr. Hyde ante el Espanyol





Aunque el Levante no se achantó. Ni mucho menos. Una pérdida del Espanyol provocó una contra de De Frutos, que asistió a Morales y este definió con contundencia para ponerse, de nuevo, por delante en el minuto 58 en un partido vertiginoso.



El choque estaba enloquecido. Lo demostró Puado al empatar a tres en el minuto 60 al rematar un saque de esquina (3-3). El acierto del canterano incrementó el arrojo local, que perseguía el cuarto con insistencia, mientras que el Levante mantenía un planteamiento más conservador.



El empuje del Espanyol tuvo premio y consiguió el cuarto en el minuto 76. Puado aprovechó el rechace tras un disparo de De Tomás y adelantó, de nuevo, al equipo local (3-4). El encuentro entró en un punto de inflexión claro, ya que en la siguiente acción el árbitro expulsó con roja directa a Son tras un codazo a Melamed.



Ficha técnica:



4-RCD Espanyol: Diego López; Aleix, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Morlanes (Melamed, min.62), Yangel Herrera (Bare, min.80), Darder; Embarba (Melendo, min.62), Puado y Raúl de Tomás (Morón, min.89).



3-UD Levante: Cárdenas; Son, Vezo, Mustafi, Clerc; Malsa (Coke, min.82), Bardhi (Pepelu, min.82), Campaña; Morales (Soldado, min.69), De Frutos y Roger Martí (Cantero, min.69).



Goles: 1-0, min.6: Darder; 1-1, min.11: De Frutos; 1-2, min.26: Son; 2-2, min.49: Raúl de Tomás; 2-3, min.58: Morales; 3-3, min.60: Puado; 4-3, min.76: Puado.



Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro). Expulsó a Son (min.78). Amonestó a Yangel Herrera (min.9), Embarba (min.36), Vidal (min.56), por parte del Espanyol; a Campaña (min.66), Mustafi (min.68), Malsa (min.80), Bare (min.81), Soldado (min.86), del Levante.



Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 15.193 espectadores.