Primera derrota del curso

No pasará a la historia este choque disputado sobre el césped del Reale Arena. Un Levante UD con muchos cambios en el once no ha sido capaz de disparar entre los tres palos de Álex Remiro a lo largo de los más de 90 minutos que ha durado el choque.

SUPERFLASH | @CarlosClerc: "El partido se decide por una jugada con mala fortuna. Hay que apretar y ser más competitivos, esta @LaLiga es muy ajustada".#RealSociedadLevantepic.twitter.com/oBpCwd2UGp — Levante UD ?? (@LevanteUD) August 28, 2021

Con Cárdenas en lugar del sancionado Aitor y con el canterano Cantero por Morales acompañando a Roger arriba, también se ha hecho llamativa la ausencia de Jorge De Frutos, uno de los mejores asistentes del curso pasado y que firmó el pase en el gol de Campaña la semana pasada.

Pero el Levante UD en apenas nada se ha parecido al torrente exhibido en la segunda mitad frente al Real Madrid. Sin ser incisivo por las bandas, ni creativo por el centro, sólo ha gozado de una ocasión a la que Roger no ha llegado por escasos centímetros

Cárdenas no ha podido hacer nada en el gol



Y minutos después ha llegado el único tanto del partido. Con mucho infortunio para los granotas. Un disparo no excesivamente fuerte y centrado de Barrenetxea que esperaba con tranquilidad Cárdenas ha sido desviado en el último momento por Duarte para acabar en el fondo de las mallas.

En la segunda mitad ha habido mayor dominio visitante, pero sin mordiente ni apenas acercamientos. Así ha llegado la primera derrota liguera del Levante UD, que se aproxima al parón por selecciones con dos puntos sumados sobre nueve posibles. Su siguiente rival será el Rayo Vallecano.

Ficha técnica EFE:



1.- Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Zaldua, min. 85), Aritz, Le Normand; Muñoz; Zubimendi, Silva (Robert Navarro, min. 81), Merino; Barrenetxea (Januzaj, min. 81), Isak (Sorloth, min. 85)y Oyarzabal (Portu, min. 68).

0.- Levante: Cárdenas; Miramón, Vezo, Duarte, Clerc; Melero, Radoja (Pablo Martínez, min. 75), Campaña, Bardhi (Morales, min. 64); Roger Martí y Cantero (De Frutos, min. 64).

Árbitro: Munuera Montero (Andalucía). Amonestó a Gorosabel y Cantero.

Goles: 1-0, min. 41: Barrenetxea.

Incidencias: 8.000 espectadores en el estadio de Anoeta previo sorteo de entradas por el club para cumplir el aforo permitido. 22 grados de temperatura