Prepelic vuelve a jugar y se lesiona

Se ha cumplido la previsión y no es poca cosa tratándose de deporte de primer nivel. Valencia Basket no ha llegado a sufrir en ningún momento por un triunfo que ha tenido, en todo momento, controlado ante una Fonteta que ha registrado una de sus peores entradas (no se ha llegado a los 3.500 espectadores) en el día grande de las Fallas.

El foco estaba puesto en el roster de Valencia Basket, para comprobar cómo evolucionaba la situación de Klemen Prepelic. De no convocado por decisión técnica el pasado domingo para viajar a Girona, se pasó al banquillo y sin minutos frente al Fenerbahce y hoy ha concluido el asunto con su entrada en el parqué, recibida sin demasiado entusiasmo por parte de la grada.

Prepelic ha vuelto y se ha lesionadoFoto: Miguel Ángel Polo



En los 10 minutos y medio de los que ha dispuesto, el esloveno ha capturado tres rebotes, ha regalado tres asistencias y ha conseguido un 2+1 en cuanto a la anotación. Y se ha marchado renqueante, doliéndose de su gemelo. "Mañana le harán una resonancia, pero de primeras no tiene buena pinta", ha comentado Álex Mumbrú a la conclusión del choque.

Esta cuarta victoria liguera consecutiva de Valencia Basket se ve favorecida por las derrotas de Obradoiro, Breogán y Unicaja que hace que los taronja saquen dos triunfos al noveno clasificado y se coloquen a sólo una victoria del sexto en la tabla.

Evans machaca el aroFoto: Miguel Ángel Polo



Ficha técnica EFE:

80.- Valencia Basket (20+18+24+18): Jones (10), Radebaugh (10), Puerto (2), Webb III (13), Dubljevic (10) -cinco titular- Claver (5), Prepelic (3), López-Arostegui (12), Evans (2), Hermannsson (2), Bressan (-) y Rivero (11)

72.- Covirán Granada (18+16+18+20): Renfroe (9), Díaz (6), Tomàs (3), Niang (8), Maye (9) -cinco titular- Moore (9), Bropleh (9), Iriarte (-), Caicedo (-) y Ndoye (19).

Árbitros: Hierrezuelo, Bultó y González. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Endesa disputado en la Fonteta ante 3.471 espectadores.