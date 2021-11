Preocupante Valencia Basket

Este equipo no carbura, Las bajas merman, pero no justifican el decepcionante arranque de temporada de Valencia Basket que ha perdido siete de los 12 partidos que lleva disputados. Y si focalizamos este mal inicio en los choques disputados en la Fonteta, la alarma se enciende con un rojo muy vivo. Cuatro derrotas en las cinco citas disputadas como local. Lo nunca visto. Sólo el Promitheas griego se marchó de València con la cabeza gacha.

Labeyrie, ante BrussinoFoto: Miguel Ángel Polo



16 pérdidas, demasiados tiros librados errados, varias canastas de Gran Canaria sobre la bocina y un partidazo de jugadores como Nico Brussino (17 puntos) y de Dylan Ennis (16 puntos) han convertido el cóctel en un imposible sueño de remontada para la parroquia local. Otra vez.

Es cierto que el formato de esta Eurocup minimiza los errores, pero no es menos verdad que hacen falta demasiadas explicaciones a la preocupante situación de una plantilla construida para estar mucho más arriba de donde se encuentra, a la que el goteo de lesiones le viene erosionando en lo físico y también en lo anímico y que no consigue que ninguno de sus jugadores esté rindiendo cerca de su mejor nivel. Pese a los 16 puntos de Jasiel Rivero, los 15 de Martin Hermansson o los 14 de Sam Van Rossom,Valencia Basket no se ha puesto por delante en el marcador ni en el tercer, ni en el cuarto cuarto. De hecho ha llegado a ir perdiendo por 16 puntos (53-69) cuando en la Fonteta se escuchaba la música de viento.

Van Rossom, ante SlaughterFoto: Miguel Ángel Polo



Y así todo se vuelve más difícil. El calendario dibuja una cuesta arriba que genera excesivas dudas. Joventut, Virtus Bolonia y Barcelona son los próximos invitados al ruedo, a sabiendas de cuáles son las debilidades de los de Joan Peñarroya que han quedado expuestas públicamente con toda la crudeza posible.

Ficha técnica EFE:



89.- Valencia Basket (23+18+24+24): Hermannsson (15), Puerto (5), López-Arostegui (12), Pradilla (9), Dubljevic (5) -cinco titular- Prepelic (11), Labeyrie (2), Ferrando (-), Van Rossom (14), Jiménez (-) y Rivero (16).

90.- Gran Canaria (25+26+24+15): Albicy (9), Ennis (16), Brussino (17), Shurna (12), Puastovyi (3) -cinco titular- Kramer (7), I. Diop (-), Salvo (3), Slaughter (13), López (-), K. Diop (4) y Stevic (6).

Árbitros: Javor (ESL), Kowalski (POL) y Joubert (FRA). Eliminaron por faltas personales al local Hermannsson (m.36).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase regular de la Eurocopa en el grupo B disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 3.312 espectadores.