"No me preocupa nada mi futuro ni mi renovación"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este martes que no le preocupa “nada en absoluto” ni su situación al frente del equipo, después de haber ganado un partido en las siete últimas jornadas, ni el hecho de que su renovación hasta 2022 todavía no se haya anunciado cuando parecía el acuerdo cerrado.

La derrota ante el Espanyol del pasado domingo ha dejado al equipo en una situación delicada y el entrenador valenciano fue preguntado en la rueda de prensa por si teme que el pacto al que había llegado con el presidente del Levante, Quico Catalán, para renovar su contrato pudiera demorarse.

“No me preocupa nada en absoluto. Como he dicho antes en otras ruedas de prensa, que no me importa lo que haya sido, lo que puedan hacer… Si hubiese una máquina de la verdad, veríais que soy sincero. Que me da igual, que llegué a este club con unas ganas tremendas de disfrutar el día a día. Todos queremos progresar y ganar más, pero no me preocupa y tengo otros valores en mi vida”, dijo Paco López de forma muy contundente.

De igual manera se refirió Paco López cuando él mismo se anticipó a cualquier pregunta por si puediera haber dudas sobre su labor al frente del equipo por la mala racha del Levante en los dos últimos meses y aseguró que está tan tranquilo como cuando ganaba partidos.

“Me da igual. Me gustaría que las cosas me fuesen sensacional pero cuando aquí las cosas me han ido muy bien y recibía elogios, que no es hace mucho, yo era el más tranquilo del mundo porque sé cómo funciona este mundo. Donde me centro y lo que me importa es disfrutar mi trabajo y equivocarme lo menos posible, que para unos es mucho y para otros menos”, añadió.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Vamos a demostrar el gen competitivo que tenemos". #RealSociedadLevante#110AñosDeResistencia pic.twitter.com/H6qIjEam5U — Levante UD �� (@LevanteUD) October 29, 2019

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este martes que el vestuario ha asumido que estuvieron "muy mal” en el partido del pasado domingo ante el Espanyol, pero se mostró convencido de que mejorarán su rendimiento en el choque del miércoles ante la Real Sociedad y que ahora deben “hablar sobre el campo”.

“Estuvimos muy mal el domingo pero estamos todos con ganas y confianza de hacer un buen trabajo ante la Real Sociedad. Fue unánime la sensación de que estuvimos mal en todos los aspectos. Cuando uno sabe que no ha hecho bien las cosas, es importante y este equipo siempre hace autocrítica y ahora tenemos que hablar sobre el campo. Debemos sacar el gen competitivo que nos faltó y tratar de hacer bien las cosas”, dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

El entrenador valenciano reconoció que le sorprendió positivamente “la autocrítica del vestuario” en la sesión del pasado lunes en la que repasaron los errores cometidos y confesó que no tendría tiempo para detallar “tantas cosas que no hicimos bien” en el partido ante el Espanyol.

“No tendríamos tiempo para decir. No estuvimos atrevidos con el balón ni acertados, sin balón hicimos las cosas correctas pero es verdad que nos faltó de todo: intensidad, actitud, atrevimiento… faltaron tantas cosas que con esa mezcla luego pasó lo que pasó”, indicó Paco López.