Postigo, contra los árbitros: “Al Levante UD le están acribillando”

La resaca del arbitraje ante el Espanyol

Un poco más calmado pero con la misma indignación de ayer. No lo entiendo, ni yo ni vosotros ni nadie que haya visto el partido ni vea las imágenes. Por eso es tan grande la indignación. No es la primera vez. Son varias veces, lo que supone muchísimos puntos y no estaríamos donde estamos.

¿Hay persecución?

No siento que sea una persecución. Son errores en todos los partidos pero al Levante UD le están acribillando. No hablamos de jugadas dudosas, grises. Nuestras quejas son de jugadas cien por ciento claras. Todo el mundo está de acuerdo con ellas. Nuestro cabreo es tan grande. En jugadas claras no entra el VAR. Entiendo al aficionado del Levante UD por todo lo que está pasando y ese cabreo.

El golpe moral para la plantilla

Es algo que quiero dejar plasmado. Entiendo al aficionado si el equipo no está fino, pero esto merma la confianza del jugador. Y más con la plantilla joven que tenemos. Si ganamos ayer estamos a dos puntos del ascenso directo, cambia la situación una barbaridad y obviamente la confianza del jugador puede verse mermada por estas decisiones. Mirad dónde estaría el Levante UD en estos momentos con cinco puntos más.

La charla del presidente del Levante UD con el CTA

No es que no sirva. No lo sé. También dudas a la hora de expresar lo que sientes. Pienso que todos estos errores que suelen cometer más habitualmente nos están cayendo en contra y por situaciones así este equipo no está en Primera y ahora está lejos del ascenso directo. Si el club decide tener más cautela y no ser tan duros es porque es lo mejor para el club pero lo que no entiendo es que nosotros no podemos expresar lo que sentimos en todo momento. Tenemos que medir nuestras palabras. Que no entiendan la situación del jugador y poner unas sanciones tan duras creo que es injusto.

¿Por qué el colegiado no va a ver la acción al VAR?

A 60 metros me parece mano clara y en el momento en el que veo la imagen en la televisión ya ha reanudado. Desde que se produce la acción a que se reanuda el juego pasan muy pocos segundos. Es imposible que el árbitro de VAR haya podido analizar bien esa jugada. Creo que en directo la tenía que haber pitado y luego ocurre lo del VAR. Dice que le da con el pecho o que tiene la mano pegada y se excusa con que el VAR no le ha avisado.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



??POSTIGO en directo en @COPE



?? “Con la misma indignación que ayer”



??“Nadie entiende porqué no va a al VAR. No es la primera vez. Son muchos puntos” pic.twitter.com/LEZH0jIrYt — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) February 5, 2024