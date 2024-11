El plan para recuperar el fútbol valenciano tras la DANA

El plan de recuperación del fútbol valenciano tras la DANA está en marcha. Quince días después del trágico suceso, la Federación Valenciana se ha reunido con los clubes afectados para trasladarles las ideas que tiene para tratar de recuperar la normalidad en algún momento. El ente federativo lleva días trabajando en el plan, primero haciendo una estimación de las instalaciones afectadas por la riada. Se estimó que el coste total de la reconstrucción rondaría los 20 millones de euros, cifra que el propio Salvador Gomar trasladó ayer a LaLiga, la RFEF y los sindicatos en el Comité de Crisis celebrado en Madrid.

En la reunión de esta tarde, que finalmente ha sido telemática por las alertas de lluvia, han participado cerca de 60 clubes de la provincia de Valencia. No solo aquellos con las instalaciones devastadas, si no también aquellos que necesitan inversión por algún de tipo de afectación en sus campos. Sedaví, los dos de Paiporta, Carlet, Jaime Ortí y Encrucijadas de Aldaia, Massanassa, Alfafar, La Torre, los dos Catarroja, los dos de Algemesí, Benetússer, Bugarra y algunos de la Ciudad Deportiva del Levante UD son los más perjudicados por los efectos de la DANA.

De los 20 millones de euros que se estimaban necesarios, diez está previsto que lleguen en las ayudas del Gobierno Central y las otras diez tendrán que ponerse desde el Comité de Crisis. Se espera desde la FFCV que LaLiga y la RFEF den un paso al frente el respecto para poder salvar al fútbol valenciano.

El presupuesto total de la FFCV es de 14 millones de euros en 2024, y lo máximo que estima que puede aportar es 600.000-800.000 euros. Financiará el transporte de los niños de los clubes afectados a las instalaciones que les acojan y los arbitrajes, estirado al máximo esas ayudas. Es la medida inmediata para poder poner marcha el fútbol valenciano. Se entiende desde el ente federativo que ese dinero dará hasta donde dé, y luego será necesaria la aportación externa de los componentes del Comité de Crisis.

La intención de la Federación Valenciana es facilitar en la medida de lo posible que jueguen los niños. En esa línea, además de colaborar en la solidaridad de los clubes que proponen campos, Salvador Gomar pone ya el Miguel Monleón de Picassent a disposición de los clubes afectados en la zona cero. A corto plazo, se habilitarán los campos del Port de Silla y Alcasser, cambiando la tierra por césped artificial, para poder acoger equipos. Se estima un plazo de un mes para que esto pueda estar terminado. El cuarto de los estadios federativos que se busca habilitar es El Palleter, tremendamente destrozado. No obstante, al ser de Federación se entiende que necesitarán menos trámites para poder meter máquinas y comenzar a arreglar. No se espera que pueda estar antes de junio.

En cuanto a la prioridad de las ayudas, se primarán los campos que más fácil sean de recuperar, por ejemplo cambiar el césped artificial. El siguiente criterio será según el número de licencias de los clubes. De los afectados, UD Aldaia, E1 Paiporta y FBCD Catarroja son los que más niños tienen en sus filas.

Las competiciones de fútbol base volverán este fin de semana en la Comunitat Valenciana para todos los equipos menos los afectados por la DANA. Estos tienen derecho a suspender de forma unilateral los partidos que consideren necesarios, hasta que se vean listos para volver. En ese momento, la intención de la FFCV, trasladada en la circular número 37, es que los equipos afectados recuperen los partidos entre semana o en festivos. La primera vuelta íntegra se celebraría fuera de casa y la segunda también o en un campo neutral, siempre que sus instalaciones no se encuentren disponibles. Encontrar hueco para todas las escuelas y el transporte son los dos principales retos. Se ha pedido solidaridad a los clubes no afectados por parte de la FFCV, aunque no ha hecho falta, porque se han ofrecido de forma anticipada.

Juanjo Casañ, presidente del Paiporta CF, aseguraba hoy en Deportes COPE Valencia que tienen asegurado el campo del Quart de Poblet para el equipo amateur y el juvenil, y que trabajan con Almussafes para llevar un gran número de equipos. Para dar cabida a los de Fútbol 8 desearían por proximidad el de Picanya, cuyo campo no ha quedado devastado por los efectos del agua pese a ser una localidad afectada por la riada.