Pepe Domingo también hace historia en València

València estuvo a la altura y Pepe Domingo Castaño tuvo la presentación de su libro 'Hasta que se me agoten las palabras' que merecía. Fueron centenares los seguidores de Pepe Domingo los que desfilaron por El Corte Inglés de la calle Colón de València para saludar a Pepe y llevarse su ejemplar firmado. Ya antes de las 19:00 horas eran muchos seguidores los que esperaban, con el libro bajo el brazo, a Pepe Domingo para conocer al locutor de COPE. Entre las siete y las nueve de la noche la planta baja del edificio principal de El Corte Inglés fue el punto de reunión para conocer en persona a Pepe Domingo, que disfrutó del cariño que le mostró València.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? Sigue firmando Pepe Domingo Castaño ejemplares de su libro:

‘Hasta que se me acaben las palabras’.



???? ¡Y con ganas de más!



??El Corte Inglés, C/Colón



?? ¡Gracias, València!



?? @tjcope y @partidazocopepic.twitter.com/fYuk5Ymoux — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) February 3, 2022





La Leyenda de ‘Tiempo de Juego' escribió 'Hasta que se me agoten las palabras' en dos partes. Una primera que fue cuando hace 20 años plasmó su vida desde que salió del convento hasta que llegó a Madrid. El propio Pepe reconoce que no se atrevía a publicarla porque no le gustaba y que fue un oyente de La Coruña quien le animó a hacerlo, pero para ello le quedaba escribir desde que llegó a la capital hasta la actualidad. Una vez dado el paso adelante recuerda cómo le envió el manuscrito a dicho oyente y la reacción que tuvo: "A los dos días de enviárselo, él me dijo que le había emocionado y que no podía dejar de leerlo, y a mi me emocionó también".

Un DEPORTES COPE muy especial con Pepe Domingo Castaño