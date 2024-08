Pedro Martínez: "No voy a vender humo, tenemos que hacer las cosas bien"

El Valencia Basket de Pedro Martínez ya trabaja. El viernes y sábado la renovada plantilla taronja tenía previsto pasar las pertinentes revisiones médicas y físicas, y el lunes empezar con el trabajo en pista. El sábado, el entrenador cambió de parecer y el domingo tenía a todos citados en la Fonteta por la mañana para empezar el trabajo en cancha. Bienvenidos a la nueva era.

El lunes por la mañana, 11:30h, está la prensa convocada para grabar unos minutos del entrenamiento y la rueda de prensa del técnico. Ya entrando en el pabellón, notas un cambio. Las suelas de las zapatillas chirrían, gritos de los jugadores, otra banda sonora. En el tiempo abierto, el tiro se hace en una especie de competición, con ritmo alto. Alto nivel de esfuerzo. El único al margen es Chris Jones, con su mano derecha vendada después de la operación de un dedo. Aún así quiere estar con los compañeros, como si se perdiese algo de no estarlo. Grito de todos, plantilla y staff. Habla Pedro Martínez en una sala de prensa llena. Es la atracción que siempre suscita el entrenador que llevó al club a ganar la Liga ACB en 2017.



¿Qué tal está siendo el inicio de la pretemporada?

Cuando empiezas todo el mundo está con un punto alto de excitación. Si hablásemos de perros, estaráin todos con las orejas de punta. Todos han estado muy bien, con ganas. Son días un poco cansados, porque el volumen de trabajo es grande, pero la motivación está muy bien, aunque no es algo excepcional. Todos los equipos en pretemporada lo tienen.

¿Qué está trabajando en pretemporada con sus jugadores?

Es momento para conocernos en los pequeños detalles. Al detalle y ver qué cosas podemos hacer para que puedan dar su mejor versión. Ahora estamos entrenando fundamentos, las cosas básicas que nos gustaría hacer bien, pero es lo que hacen todos los equipos. Estamos en pleno proceso de conocimiento. Hay que seguir así y lo que hacemos, probarlo en los partidos. Nos servirá para ver cómo vamos y las carencias, algunas ya las tenemos detectadas, las tenemos que esconder o compensar. Pero también saldrán virtudes, que tenemos y que no pensábamos que teníamos.



¿A pesar de la lesión de Chris Jones, qué valoración hace usted de la plantilla?

Muy buena, estoy contento vamos a ver de lo que somos capaces, creo que tenemos un buen equipo para competir.



¿Qué supone la lesión de Chris Jones? ¿Es un gran contratiempo?

Estamos muy tristes por él, a nadie le gusta una lesión, que es grave, no es de una semana o de dos. Está muy frustrado por no poder estar con sus compañeros. No es una buena noticia ni para él ni para el equipo, no nos pondremos a llorar ni pensar que nos va a marcar para siempre. Paciencia. Otros jugadores deberán ar un paso adelante y esperar que vuelva.



¿Qué tal está viendo a De Larrea, uno de los que debería dar un paso adelnte con la lesión de Jones?

De Larrea, como los otros trece, ha entrenado bien. Es muy joven, no ha jugado al más alto nivel. El paso es muy grande y tenemos que tener paciencia con él y lo que se gane, no le regalaremos nada ni a él ni a nadie. Todos comienzan el mismo día y no miramos ni el pasaporte ni la edad.

Cuando habla de objetivos para la 24/25, hasta junio no podremos saber si se consiguen o no. ¿Es la conexión con la Fonteta lo que sí se puede exigir?

Me cuesta hablar del pasado, cuando he venido a Valencia, el ambiente era bastante bueno. Los resultados son importantes, no lo podemos negar, ni podemos decir que nos dan igual pero hemos de poner el foco no solo en ellos. Sería fácil, hasta sonaría a postureo, decir que lo vamos a ganar todo, la Eurocopa, la Copa y la Liga, y cualquier otra competición en la que participáramos, pero no va conmigo. Me siento más cómodo en un mensaje de humildad y respeto. Tengo mucho respeto y no doy nada por hecho. El año pasado un grandísimo equipo como el Baskonia no entró en la Copa y eso nos puede pasar a nosotros. Vamos a ser muy humildes. No quiero vender humo, quiero que hagamos las cosas bien y que estemos preparados para cualquier situación. No mando un mensaje a nadie. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Espero que hagamos una súper temporada pero las cosas pueden salir mal y hay cosas que no dependen de nosotros, como los resultados, porque igual hay equipos que son mejores. El año pasado Murcia jugó la final de la liga y, antes, Unicaja ganó la copa. Ojalá estemos por encima de las expectativas pero las mías son humildad y respeto.



¿Cuando hablaba de tapar las carencias de la plantilla se refería a la ausencia de un tirador puro y de un cinco atlético?

Me refría al equipo perfecto, al que lo tiene todo controlado. Igual hay alguno pero no somos nosotros. Mi obligación no es hablar de las carencias, sino trabajar. Tenemos un equipo que puede hacer las coas bien pero ni lo haremos el primer día ni será fácil. Me gustaría que tuvieran mejor porcentajes de tiros libres, que rebotearan más...



¿Le ha afectado en algo que el equipo juegue Eurocup o Euroliga?

No ha cambiado nada, soy un entrenador de ACB que juega una competición europea, la que el club me dice. No echo nada de menos, estoy encantado con las competiciones.



¿Con la lesión de Jones descarta acudir al mercado a fichar a un temporero?

Somos un club profesional y, como debe ser, no tengo todas las responsabilidad. El club está analizándolo pero, como filosofía inicial, pasa por no tomar decisiones a la desesperada, ni súper rápida. Que las lesiones son parte de esto y que cada vez que se lesione un jugador va a venir un sustituto a los tres días. Creer que no somos competitivos porque un jugador se ha lesionado, no, y si en algún momento hay una oportunidad de mercado se hará pero no vemos esa urgencia para que se haga ya.