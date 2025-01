Pedro Martínez: "No le doy importancia a ser campeones de invierno y sí a lo que podamos ofrecer ante un gran rival como Unicaja"

El sábado, a las 20:45 horas, el Martín Carpena de Málaga será el escenario del partido del momento en la Liga ACB. El líder, el Valencia Basket, visita al colíder, el Unicaja, los dos empatados a victorias en la clasificación, con una ventaja de 87 puntos a favor entre lo anotado y lo encajado de los valencianos. El vencedor será campeón de invierno. Los taronja lo serían por cuarta vez, los andaluces por segunda. Pedro Martínez, fiel a su discurso, ha querido quitarle trascendencia al encuentro y centrarse en competir.

¿Preparado para este duelo en el cima de la Liga ACB, esos partidos que le gustan a todo el mundo?

A mí me gustan todos los partidos. Lo importante es tener una buena mentalidad competitiva e ir con mucho ánimo. Las dos cosas las tenemos y esperamos jugar un buen partido contra un equipo muy bueno. Para ganar tendremos que hacer una muy buena actuación.

Los partidos tienen muchas claves, pero igualar la energía de Unicaja puede ser la más decisiva...

La verdad es que el Unicaja es el mejor equipo de la Liga. Han pasado muchos años, creo que es la tercera temporada, que están prácticamente los mismos jugadores. Hacen lo mismo. Nosotros en este sentido estamos más atrás porque llevamos menos tiempo. Es un equipo tremendamente sólido. Ya lo sabemos. Para nosotros es una muy buena prueba ver cómo estamos delante del mejor equipo de la Liga.

¿Qué importancia le da a acabar la primera vuelta como líderes?

Poca. Le damos importancia a ganar un partido contra un rival directo que lo está haciendo sensacional. Nos haría mucha ilusión ganar el partido, pero sin mirar más allá. Este es un partido en el que no hay que buscar motivaciones extras. La motivación es la que tiene el probarnos contra un muy buen equipo y ver de lo que somos capaces. Eso es lo que nos tiene que hacer pensar. Si se acaba la primera vuelta es mejor quedar primero que segundo y mejor segundo que tercero y así sucesivamente. Pero ya está. Hay que seguir en el camino y estar centrados en el día a día.

¿Cuál es el plan o la configuración de plantilla para el partido?

Es una buena apreciación porque ayer y hoy algunos jugadores, como tú, apuntas con molestias. Pero ha sido la primera vez, y estamos a mediados de enero, que hemos entrenado con todos. Estamos muy contentos de tener a los 13 jugadores profesionales perfectamente o casi perfectos. Eso está muy bien porque nos va a permitir tener el teórico máximo potencial. A partir de ahí ya sabes que uno de los 13 no puede jugar directamente. Y con los minutos, evidentemente, en una plantilla tan buena con tantos jugadores de un nivel tan alto, se tienen que repartir de una manera que sea positiva para todos, para los jugadores, para los entrenadores y para ser competitivos. Eso ya lo tenemos decidido, pero no lo vamos a hacer público porque tenemos la potestad. La reglamentación nos permite no hacerlo público hasta antes del partido y ya está. Es lo que hacen todos los equipos. Es muy bueno para el Valencia Basket.

Ni el Real Madrid ni el Barcelona acabarán líderes la primera vuelta. ¿Es bueno para el baloncesto que esto sea así?

Yo me preocupo de lo mío, y lo mío es el Valencia Basket. Lo que hacen otros equipos... Yo, filosóficamente, estoy un poco en contra de eso. Para mí el Barça y el Madrid son dos grandes equipos que han hecho que el basquete español, históricamente, esté donde está. Yo no me alegro. Me alegro cuando pierden contra el Valencia Basket, mucho. Porque, además, son equipos muy buenos y cuando consiguen ganar, que no pasa sobre, es una gran noticia. Pero yo no estoy en esta guerra. Para mí, el Barça y el Madrid son dos de los mejores clubes de la Liga. Hacen que la Liga ACB sea lo que es, que es una Liga increíble, muy fuerte. Pero también hay otros equipos, como el Gran Canaria, como el Tenerife, como el Unicaja, como nosotros, como el Manresa, como el Baskonia, que también hacen que la Liga ACB sea la mejor de Europa. Pero yo no me alegro de que los demás pierdan. Solo me alegro de que el Valencia Basket gane.