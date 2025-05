Pedro Martínez: "No espero nada de Manresa, tenemos que centrarnos en ganarle al Breogán y acabar la Liga Regular con 25 victorias"

Valencia - Publicado el 30 may 2025, 12:24 - Actualizado 30 may 2025, 12:40

Valencia Basket cierra este viernes a las 21h en la Fonteta la temporada regular de la ACB ante el Breogán Lugo, con la tercera plaza asegurada y con opciones de ser segundo. ¿Qué debe ocurrir? Que los taronja venzan a los gallegos y, además, el Baxi Manresa se imponga al Laguna Tenerife. Pedro Martínez, que explicó que no contará con Stefan Jovic por sus problemas en el codo, podría hacer debutar a Joel Soriano. El técnico repasó el jueves todo lo que rodea a este choque.

¿Cómo ve el enfrentamiento contra el Breogán Lugo?

Es un equipo que tenemos que estar sólidos detrás, porque es un equipo que tiene puntos y que juega parecido a nosotros. Dos o tres pases y buscan los tiros de tres puntos. Tienen mucho físico por dentro, tres pívots que son muy potentes, que juegan muy bien bloqueos directos, que ganan muy bien la posición en la pintura y eso es una dificultad. Y después es un equipo que tiene rachas muy positivas. Tenemos que estar preparados para tener una defensa sólida. Esto es la Liga ACB. Aquí no hay nada gratis, no hay nada fácil.

¿Cómo vive la última jornada de la Liga Regular?

Me haría una cierta ilusión acabar ganando 25 partidos en lugar de 24. Creo que 25, no lo sé ahora, pero debe ser de las mejores ligas regulares de la historia del club (sería la cuarta mejor). A ver si lo conseguimos. Después ya veremos qué pasa, seamos segundos o terceros, porque ya hemos tenido la experiencia en la Copa o en la Eurocup, en los momentos de cara o cruz... ahora que no se sabe quién será el rival, ya os digo que el lunes será muy complicado.

EFE Valencia Basket buscará repetir victoria ante Breogán como en la primera vuelta del campeonato liguero

¿Ha hablado con alguien de Manresa, que es su casa, para ver si intentan echarles una mano con el Tenerife?

Sinceramente no espero nada. Yo espero que ganemos nosotros a brevan de los resultados de otros equipos que nosotros no pintamos nada, es que no nos dejemos ni de preocupar. Evidentemente, cuando se acaba el partido sabe el resultado, pero si nosotros perdemos, qué más nos da lo que hagan ellos. Por lo tanto, nos dejemos de preocupar lo que depende de nosotros. Y luego, yo creo que Tenerife se merece quedar segundo por la temporada que ha hecho. Nosotros también, pero Tenerife lo ha hecho muy bien. Y una cosa que ha hecho muy bien Tenerife es que de los equipos del 8 para abajo les ha ganado a todos. A todos. No ha cometido ni un fallo en toda la temporada. Eso es solidez. Y hay que reconocer que Tenerife en ese sentido ha hecho una liga regular de fábula, fantástica. Y Manresa ahora está en una mala dinámica. Ha perdido los cinco últimos partidos en ACB. Lo normal es que gane Tenerife. Pero es que me da igual. No es nuestro problema. Nuestro problema es el Breogán y ganar al Breogán. Si nos sirve para tener buenas sensaciones y para irnos a casa más contentos, fantástico. Tenemos que estar centrados en lo nuestro, no en lo de los demás.

¿Cómo le ha ido la semana a Joel Soriano?

Cada día está mejor, un poco más adaptado, un poco mejor físicamente y el chico con muy buena mentalidad. Estamos muy contentos de cómo se está esforzando. Le estamos intentando tranquilizar porque, claro, está un poco ansioso, porque desde que llegó no ha jugado. Está con una buena predisposición y en una buena línea.

Coincidencia con la decisión de la Euroliga

Mientras Pedro Martínez atendía a los medios en la sala de prensa de la Fonteta, los socios de la Euroliga votaban la ampliación de 18 a 20 equipos, con la consiguiente inclusión de Valencia Basket en la mejor competición del continente. Unos minutos después de concluir su intervención el catalán, se hizo pública la decisión. Un poco en la dirección que deslizó al ser preguntado. "El club a mí me tiene al día de las posibles novedades que pueda haber. Estamos tranquilos porque tampoco podemos hacer demasiado. Yo sé, pero no de ahora, cuál es la ambición del club. Lo que al club le gustaría que pasara, porque no es un club conservador ni conformista, es que aspiran a competir con los mejores. Para eso se ha hecho el pabellón que se está haciendo. El club siempre ha sido ambicioso y que aspira a lo máximo Si se puede, genial. Y si no, también. Porque hay cosas que no puedes controlar. Si hay posibilidades de jugar la Euroliga bien, la pelearemos. Y si no, la vida continúa y ya está. La sensación que tengo es que el club está suficientemente preparado para cualquier escenario", argumentó el entrenador.