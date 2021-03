Pedro López anuncia en COPE su futuro: “Todo tiene un fin”

La temporada en Huesca



Sufriendo mucho porque hemos estado toda la temporada ahí bajo pero lo hemos llevado bien, con naturalidad. Creo que hemos competido en la mayoría de los partidos y a ver si podemos sacar la cabeza.

El partido del viernes en València

Es especial siempre. Este partido lo tenía apuntado en el calendario y es especial porque vuelves a jugar en el estadio que más te gusta de España, ves a la gente y a los compañeros. Será un día especial.

Su escapada al Ciutat de València

He ido a verlo. Me escapé y me enseñaron el campo por dentro y la verdad es que es una pasada. He estado ocho años jugando ahí y me apetecía verlo. No estaba del todo acabada la cubierta pero es espectacular, muy chulo.

La etapa en el Levante UD

En el Levante se me juntó la mejor época deportiva de mi carrera con la mejor época en cuanto a humanidad en el vestuario. Los resultados son los que son: sólo hubo un descenso y nos metimos en Europa y lo hicimos bastante bien. Disfruté en todos los sentidos, porque el Levante es una familia y no se dice con la boca pequeña, todo el mundo está dispuesto a ayudarte. Fueron ocho años muy buenos ya no sólo a nivel deportivo, sino a nivel humano.

Su salida del Levante UD en 2019

Cuando te dicen que no vas a continuar parece que no te haces a la idea hasta que el último día ya dices: ‘me voy de este estadio y no vuelvo más’. El último partido, ante el Atlético de Madrid, salía del vestuario y me iba del estadio con mis hijos y les iba diciendo: ‘pues papá ya no viene más aquí’. Era verdad, no volvía más. Lo intenté disfrutar hasta el último segundo y soy un privilegiado porque tuve una despedida y no me puedo quejar de nada. Ese año, además, nos quedamos en Primera. Si quieres escribir un final, es éste. Salió todo perfecto.

¿Qué hará en junio de 2021?



Mi futuro será algo relacionado con el fútbol. No tengo cien por ciento decidido nada, pero es verdad que llevo toda la vida en el fútbol y mi futuro no está lejos del fútbol. Vamos a ver si podemos acabar bien la temporada. Probablemente no seguiré jugando, ya te lo adelanto. Probablemente me retire, pero nunca se sabe. Seguramente me quede con la espinita de jugar en el extranjero, pero uno tiene familia y tiene que mirar por la familia. Soy muy de la tierra y este año se me está haciendo duro estar lejos de casa, sinceramente. Algún día se tiene que acabar y tampoco te puedes ir arrastrando por los campos. Uno quiere apurar, pero hay otras cosas en la vida que son importantes. Aquí en Huesca la pandemia me ha pillado lejos de la familia, no hemos podido salir de aquí, los niños tienen ya una edad que necesitan a sus padres y están en una edad que es súper bonita para que yo como padre pueda disfrutar… Se echa de menos, pero me siento un privilegiado y este año lo estoy disfrutando a muerte, porque posiblemente sea mi último año en Primera. Todo tiene un fin y posiblemente sea este año.

El fútbol y sus hijos



Mi hijo desde que salí del Levante UD no es que no le guste el fútbol pero como que el fútbol lo vivía mucho más cuando estaba en el Levante UD. Todos los días en el cole o en el parque el tema de su padre y del Levante UD lo tenía siempre en la boca. Ahora es como que ya no le dan la tabarra, por decirlo de alguna manera. A él le gustaría tener siempre a su padre el del Levante UD porque él es del Levante UD a muerte y es socio.

Su perfil como futbista

¿Su futuro pasa por el Levante UD?



Es verdad que cuando salí del Levante UD Quico (Catalán) me propuso trabajar en el club, una figura de nexo entre el vestuario y el club. Hablé con él y le dije que tuviera paciencia, que me esperara dos o tres años porque yo me veía con capacidad para jugar al fútbol y lo dejamos en ‘stand by’. No sé cómo estará la cosa, pero me ha encantado trabajar como jugador para el Levante UD y me encantaría trabajar en cualquier otra cosa y es una cosa que está ahí y que posiblemente se hable. A mí lo que más ilusión me haría sería trabajar en el Levante UD y ellos lo saben. Ojalá que mi camino y el del Levante UD se vuelvan a encontrar.