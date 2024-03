El partidazo de Andrés no es suficiente

El Burgos y el Levante firmaron este sábado un empate (1-1) en El Plantío en un partido en el que los locales, que dominaron con claridad, se toparon con un gran Andrés Fernández, que paró hasta una decena de disparos claros del conjunto blanquinegro.



Alex Sancris abrió el marcador en el minuto 22, pero pasada la hora de partido un error en la defensa burgalesa propició que los de Miñambres empataran el encuentro por medio de Brugué.



El Burgos salió crecido y pronto puso en evidencia los problemas en la salida de balón de los visitantes, robando y yendo a la contra para dar trabajo a un Andrés Fernández que fue protagonista de la primera parte. El Levante arrancó con tres centrales, con Xavi Grande y Brugué en las bandas e intentando tener la pelota y hacerse con buenas posesiones en campo contrario.



A los 20 minutos de partido, el Levante fue incapaz de sacar del área una pelota que había sido botada por Alex Sancris desde el córner y el rechace le cayó al madrileño, que firmó un derechazo a una escuadra de Andrés Fernández para establecer el 1-0. El Levante fue muy previsible y el Burgos defendió muy bien a un rival muy pobre que no generó en tres cuartos de campo a pesar de tener el control del balón.



De hecho, no hizo su primer disparo hasta pasada la media hora. Fue de Kocho y se marchó por encima del larguero, aunque poco después Fabricio le ganó una disputa a Elgezabal, pero el lanzamiento se marchó al lateral de la red.



Andrés Fernández sacó un disparo de Curro desde la frontal, en la primera de las ocasiones que el Burgos tuvo casi consecutivas, pues el guardameta murciano evitó otras dos ocasiones más para salvar a su equipo, mientras que el Levante pidió a gritos el descanso.



Nada más empezar la segunda parte, Curro pudo sentenciar el partido con un disparo que se marchó pegado a un palo. El Levante salió del descanso peor que en la primera parte. Tras el descanso, en el Burgos entraron Bermejo y Edu Espiau, y después Grego Sierra, pero el Levante empezó a encontrarse más cómodo.



En un error de la defensa burgalesa, el balón quedó muerto y Xavi Grande filtró el balón, que le llegó a Brugué, que estaba en posiciones de delantero centro y marcó con facilidad el 1-1.



El gol sacó lo mejor del Levante, aunque el Burgos estuvo a punto de volver a ponerse por delante con una contra en la que Ander Martín se equivocó, pero el rechace le llegó a Curro, que estuvo a punto de marcar de no ser por la mano que sacó el guardameta visitante, que incluso paró otra ocasión seguida de Bermejo.



El Levante apretó mucho. Los granotas rondaron la portería de Caro con asiduidad pero sin generar mucho peligro, y los de Bolo, con el último aliento que les quedaba, volvieron a obligar a Andrés Fernández a salvar a su equipo hasta en dos ocasiones. El Burgos se empezó a poner nervioso y Atienza vio amarilla en un enfrentamiento en el área, antes de la enésima parada de Andrés Fernández a Caro hasta en dos ocasiones.



- Ficha técnica:



1 - Burgos: Caro; Arroyo, Córdoba (Joni Montiel min 75), Elgezabal, Matos; Álex Sancris (Ander Martín min 75), Appin (Grego Sierra min 64), Atienza, Dani Ojeda (Bermejo min 61); Curro y Fer Niño (Edu Espiau min 61).



1- Levante: Andrés Fernández; Xavi Grande (Andrés García min 80), Dela, Maras, Álex Muñoz; Carlos Álvarez, Pablo Martínez (Bouldini min 80), Kochorashvili, Brugué (Cantero min 87); Fabricio (Lozano min 80) e Iván Romero (Rober Ibáñez min 92).



Goles: 1-0, m.22: Alex Sancris. 1-1, m.72: Brugué.



Árbitro: Sánchez López (Colegio Murciano). Amonestó a Córdoba (min 50), Fer Niño (min 56) y Appin (min 63), del Burgos; y a Fabricio (min 64), Alex Muñoz (min 91) y Maras (min 91), por el Levante.



Incidencias: Partido de la Jornada 31 disputado en el Estadio El Plantío ante 9.753 espectadores. Realizó el saque de honor Cristina Gutiérrez, primera mujer española en ganar un Dakar.