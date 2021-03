Parejo regresa a Mestalla

Noche grande. Importante en lo futbolístico, en lo clasificatorio y en lo emocional. Es un derbi muy marcado por el pasado valencianista de muchos jugadores del Villarreal. Vuelve Paco Alcácer, también Unai Emery, Coquelin, Jaume Costa o Raúl Albiol. Podríamos incluir en el autobús a Capoue que, a pesar de no vestir la camiseta valencianista nunca, fue tan protagonista en el mercado de fichajes de verano, que casi parece uno más. Pero entre todos los que regresan, destaca uno sobre el resto: Dani Parejo. Sus nueve temporadas lo alumbran entre el olimpo valencianista. Capitán, odiado a rachas, querido a muchas, dejó un sello imborrable en la historia del equipo ché. Su abrupta salida en plena tormenta, insufló mayor cariño entre los seguidores valencianistas hacia el de Coslada. Parejo es un mártir más de la rocambolesca gestión de Meriton. El mediocentro marcó en el derbi de La Cerámica en la victoria 2-1 ante el Valencia. No sólo no lo celebró, pidió perdón y le faltó, por poco, arrodillarse. En Parejo hay cariño, hay afecto, no sólo es fútbol.

Parejo marcó en la ida en La Cerámica

Hoy vuelven todos a Mestalla, pero, sin público, así que no sabremos distinguir quiénes se llevarían los aplausos y quienes la indiferencia o los abucheos. Habrá que esperar a otra edición del derbi.

Correia se asienta en el once de Gracia

En lo que tiene que ver con la pelota y el césped, los dos equipos llegan muy necesitados a la victoria. El Valencia goleado en Getafe, se acerca al pozo y todavía retumban en el vestuario las lágrimas de impotencia de Paulista. Por aferrarse a lo positivo, viene de ganar sus dos últimos partidos como local (Elche y Celta), manteniendo la portería a cero. Enfrente el Villarreal que soñaba con la Champions, se aleja peligrosamente de las posiciones europeas y asume una racha de siete encuentros consecutivos sin ganar. Todo en el equipo de Emery se fia al estado de gracia de un futbolista total, el goleador Gerard Moreno que lleva 17 goles esta temporada entre Liga y Europa League.

Yunus y Álex Blanco pugnan por un sitio en el once

En el Valencia siguen siendo baja Cheryshev y Piccini por lesión y Diakhaby sancionado tras su expulsión en el Coliseum. Por eso Gracia piensa en dar continuidad al once que venció al Celta hace un par de semanas. Cillessen se confirma bajo palos. Gayá, que a pesar de arrastrar problemas físicos no quiere perdérselo, estará acompañado en defensa por Correia, Paulista y Guillamón. En el centro del campo, Soler y Racic. En las bandas, Wass es fijo y parece que Álex Blanco volvería a tener su oportunidad en el equipo titular. La otra opción sería indultar a Guedes, que no tiene pinta, o darle continuidad a Yunus aunque su partido en Getafe no le da mucho crédito. Arriba, por tercer partido consecutivo repetirían Maxi, que lleva nueve partidos sin ver puerta y Kangin Lee.

Tras la polémica de las declaraciones del presidente de los árbitros Velasco Carvallo, que implica al submarino por la jugada de Lemar, habrá lupa sobre Estrada Fernández que dirige el choque y tendrá en el VAR a Gil Manzano que tiene ‘cuentas pendientes’ con los dos equipos.