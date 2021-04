Paco López: "A todos nos gustaría ganar más partidos

Dos derrotas consecutivas y cuatro en las últimas cinco jornadas. Ése es el balance del Levante UD que, hace unas semanas, miraba hacia posiciones europeas y que, de un tiempo a esta parte, ha recalculado la ruta para evitar sustos innecesarios. Por eso, su entrenador ha incidido en que el regreso a la senda del triunfo es imprescindible para quie ningún fantasma se aloje en el vestuario levantinista.

Derbi

"Es un partido complejo y trascendental para certificar la permanencia. Es una final mañana ante un rival que no nos dará tregua"

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "El partido ante el @elchecf es complejo y trascendental"#ElcheLevantepic.twitter.com/U6xS9rlepK — Levante UD ?? (@LevanteUD) April 23, 2021

¿Falta de intensidad?

"Cuando los resultados iban bien no se hablaba del carácter del equipo, ni de falta de intensidad"

Ausencias

Ya son muchos meses con bajas, menos mal que lo dices tú. Pero no pueden ser excusa, nunca lo han sido. Llevamos tres años y medio en el Levante y tenemos que exigirnos mucho más porque es lo que la gente nos demanda. Y si no es suficiente lo que hemos hecho, por la gente lo hemos de ver de esta forma. Y a mí hace que me venga arriba por momentos. A todos nos gustaría ganar más partidos y que fueran no tantos reproches y que fueran más alabanzas y elogios. Y para eso tenemos que hacer más cosas