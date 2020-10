Paco López, sobre la posible salida de Campaña: “No hay nada de nada”

El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró que no tiene ninguna información sobre la posible salida del equipo del centrocampista José Campaña y apuntó que el futbolista tiene “la cabeza en el Levante UD” y cuenta con él para el encuentro ante el Real Madrid.

“Nadie me ha dicho nada. No hay nada de nada. Son las noticias que tengo. Yo no me atrevo a asegurar nada, pero en este momento lo único cierto es que la cabeza de Campaña está en el Levante UD y en el partido de mañana”, dijo Paco López en la rueda de prensa previa al choque.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Es indispensable hacer un gran trabajo colectivo para ganar este tipo de partidos"#LevanteRealMadridpic.twitter.com/0o45vdly3y — Levante UD �� (@LevanteUD) October 3, 2020

El técnico valenciano comentó que está tranquilo sobre el futuro de Campaña, pese a algunas informaciones que aseguraban que el Levante UD habría recibido una oferta por el jugador en las últimas horas, y destacó el “compromiso y la implicación máxima” del sevillano con el Levante UD.

Además, Paco López se mostró encantado por la convocatoria de Campaña con España por primera vez y destacó sus virtudes. “Su talento lo hemos sabido siempre, pero ha crecido y ha mejorado en esfuerzos, recuperaciones y eso le ha posibilitado estar en la selección. Es una alegría para todos tener un jugador en la selección después de tantos años”, señaló.

Sergio León y Hernani siguen fuera de la lista

Paco López, repite la convocatoria de veintidós futbolistas para enfrentarse este domingo al Real Madrid en La Cerámica (Vila-real), ya que el Ciutat de València está siendo remodelado, y vuelve a dejar fuera a Sergio León y Hernani Santos.

La lista completa es la formada por: Koke, Aitor, Cárdenas, Son, Toño, Róber Pier, Duarte, Vezo, Postigo, Clerc, Miramón, Radoja, Malsa, Bardhi, Vukcevic, Melero, Campaña, Coke, De Frutos, Morales, Roger y Dani Gómez.

El técnico del Levante UD pasó de puntillas sobre la situación de Sergio León y Hernani Santos, con quienes no cuenta y que podrían salir del equipo si encuentran una oferta que convenza tanto a los implicados como al club valenciano.

“Tratamos de tomar las decisiones que creemos que son más ventajosas para el equipo y para el club. Lo que pueda pasar de aquí el lunes… las posibilidades existen”, declaró Paco López, que confesó que en el caso de Sergio León parte “en una situación secundaria respecto a otros compañeros y lo que tiene que hacer es trabajar para cambiarlo”.