Paco Lopez saca las garras para hacer historia: “El Levante UD merece un respeto”

En la previa del partido más importante (o casi) de los 112 años de historia, el entrenador Paco López enseñó las uñas al hilo de unas declaraciones de Marcelino García. El técnico del Athletic Club insistió en los dos partidos jugados, en Copa en Bilbao y en la Liga en València, que su equipo había merecido un mejor resultado. Y Paco López no se ha mordido la lengua. “Partiendo de que cuando uno analiza los partidos son análisis subjetivos, voy a ser muy respetuoso con Marcelino pero sí que es verdad que tengo la sensación de que en los dos partidos que hemos jugado (en Copa y en la Liga) parece que solamente haya jugado un equipo”, dijo en la rueda de prensa previa al partido de mañana. “Esa es la sensación que me ha dado por sus declaraciones. No sé si es respetar o no es respetar pero es cierto que a mí me ha dado esa sensación, pero ante eso no puedo hacer nada y nuestra misión es ponerles las cosas difíciles”, insistió.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "No tiene precio ver cómo están la ciudad, el levantinismo. Ojalá mañana sigamos haciéndoles disfrutar"#CopaDelRey#LevanteAthletic#SoñandoLoImposible#TusColoresSonLosMíospic.twitter.com/xjmQykEBEW — Levante UD �� (@LevanteUD) March 3, 2021

El entrenador del Levante UD, además, recordó que la plantilla del Athletic “cuesta el triple” que la suya y señaló que tratarán de demostrar en el campo que el equipo merece pasar a la final. “El Levante merece un respeto, pero además de los buenos y que su historia está ahí. Somos humildes pero con un corazón tremendo y con un espíritu de sacrificio y un equipo con mayúsculas que mañana lo va a demostrar en el campo”, indicó.

De Frutos, Clerc y Miramón, en la sesión de este miércoles

El macedonio Enis Bardhi es uno de los jugadores convocados por el entrenador del Levante UD, Paco López, para el encuentro de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que se juega este jueves en el Ciutat de València. Bardhi se lesionó hace ocho días en el gemelo de la pierna derecha y apenas se ha entrenado junto a sus compañeros esta semana, pero finalmente está en la convocatoria del Levante UD.

Así han depedido los seguidores del Levante UD al equipo

El técnico Paco López tiene las bajas por lesión de José Campaña, Gonzalo Melero, Sergio Postigo y Nemanja Radoja. La lista completa es la formada por los porteros Aitor, Cárdenas; los defensas Son, Vezo, Toño, Duarte, Rober Pier, Clerc, Miramón, Coke; los centrocampistas Malsa, Vukcevic, De Frutos, Doukouré, Rochina y Bardhi; y los delanteros Sergio León, Roger, Morales y Dani Gómez.