Paco López y el ‘match-ball’ ante el Getafe CF: “No soy tonto y sabemos lo que suele pasar”

El crédito o la paciencia se agota cada partido porque ya van ocho sin ganar (o cinco sin perder). El discurso, sin embargo, que sale de la planta noble del Levante UD es que no quieren tomar una medida drástica ni siquiera con otro tropiezo. A favor de Paco López juega el hecho de que el plan B sobre el campo (que algunos en los despachos habrían decidido ya) llegará ante el Getafe CF por obligación por la baja de Campaña.

“Dentro me he sentido siempre apoyado y respaldado pero creo que todos sabemos, y yo no soy tonto y llevo toda mi vida en este mundo del fútbol, lo que suele pasar con los entrenadores cuando los resultados no van”, dijo en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe.

“Una cosa es lo que a mí me transmitan y otra luego lo que piense cada uno y pueda pasar. Yo no soy quién para decir lo que tienen que hacer los demás, pero tengo muy claro que no voy a permitir nunca en mi vida que el posible futuro condicione mi presente. Me centro en mi presente y ahora mismo soy entrenador del Levante UD y hasta ahí: más claro, agua”, agregó.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "La implicación de los jugadores es total, todos queremos que el resultado final sea mejor".

Sin embargo, el entrenador de Silla destacó que el vestuario “sigue trabajando muy bien”, que la implicación y el compromiso en el trabajo “es total” y subrayó que el equipo está “muy vivo”, pero que debe mejorar el acierto en las dos áreas.

“Una de las razones es que estemos más acertados, es la realidad. El equipo hace muchas cosas bien. Sé que muchos argumentos no valen porque el resumen es que no ganas, pero siendo muy objetivo en los últimos empates que alguien me diga un solo partido en el que no hayas podido ganar. Vamos a insistir y no vamos a desistir. Los jugadores siguen creyendo y el ejemplo está en los últimos minutos de Valladolid. Metió el penalti y ni se abrazaron en el gol porque fueron a por la victoria. Es una señal de que este equipo está muy vivo”, añadió.

Vuelve Aitor y se cae Campaña

El partido está marcado por la ausencia de José Campaña, que estará al menos seis semanas de baja por una rotura muscular. Sin embargo, la buena noticia es la recuperación de Aitor, que regresa tras haberse perdido el partido en Valladolid por una contusión testicular.