Paco López y Javi Gracia calcan el discurso: ni favoritos ni hablar de Europa

En una rueda de prensa muy medida y repleta de piropos hacia el rival, Paco López y Javi Gracia analizaron el derbi de este viernes en el Ciutat de València y, lógicamente, ninguno de los dos quiso asumir el papel de favorito ni hablaron claramente de poder aspirar a la parte alta de la clasificación de Primera División. “Hablar de favoritismo nos interesa bien poco. Nos interesa nuestro equipo, que haga las cosas bien, mejorar y darle una alegría a los aficionados. Nos hace ilusión y trataremos de hacer nuestro mejor partido”, indicó el entrenador del Levante UD. “No hace falta descubrir al Valencia, está bien trabajado, con las cosas muy claras y tiene jugadores muy verticales y rápidos”, comentó el preparador de Silla. “Pese a los vaivenes que todos estamos sufriendo y que parece que se hablaba de una posible crisis ahora mismo está a dos puntos. Somos muy conscientes de a qué equipo nos vamos a enfrentar”, señaló Paco López, que confesó que marcharon “muy dolidos” de Mestalla tras perder en la primera vuelta.

Por su parte, Javi Gracia ensalzó a su colega: “La mejor virtud diré que el entrenador. He convivido con él años atrás, lo considero un gran entrenador y está ayudando a que el club alcance su nivel. La fortaleza que tiene como equipo, frente a la adversidad o con contratiempos importantes, le ha ayudado a hacer una brillante campaña en la Copa y a estar en una situación tranquila en la Liga”.

Paco López y Javi Gracia

Preguntado por si el Valencia CF, con dos puntos menos que el Levante UD, puede aspirar a Europa, el entrenador navarro comentó: “En esas rachas de dos o tres partidos ganados te puede parecer que puedes luchar por unos objetivos y si los pierdes, estás peleando por otros. No quiero poner nombres. Pero es importante coger esas rachas de dos o tres partidos ganados y nuestro objetivo real es tratar de encadenar esa segunda victoria. Hay que ir mirando a paso corto, ya tendremos tiempo para ver otras cosas”.

Paco López tampoco quiso valorar esas opciones y simplemente señaló que “los objetivos están claros”, en referencia a la permanencia en Primera División.

Ninguno quiso dar pistas sobre la formación inicial y Paco López tampoco quiso hablar de si mantendrá o no las rotaciones en la portería. “Iremos decidiendo en función de muchísimas cosas. Lo que sí que voy a reiterar es que tenemos dos grandes porteros, uno lo demuestra desde hace dos temporadas y media y Dani ha demostrado que está a un nivel para jugar en Primera”, indicó el de Silla.

Por su parte, Javi Gracia pasó de puntillas cuando fue preguntado por las declaraciones que hizo en contra de Meriton en la previa del derbi de la primera vuelta en Mestalla: “Parece que ha pasado más tiempo de lo que ha pasado. Si me sentí mal fue por hacerle pasar a Paco por esa situación y hablar de cuestiones que no tenían nada que ver con el partido ni con él”.

Además, el entrenador del Valencia CF defendió a su equipo en su rendimiento como visitante: "Nuestras últimas dos salidas la imagen no ha sido buena pero quiero ser justo con el equipo y fuera de casa ha hecho buenos partidos y resultados importantes ante rivales como la Real Sociedad o el Barcelona. No hemos estado a nuestro nivel en esas últimas dos salidas y tenemos que cambiarla imagen pero no siempre ha sido así”.