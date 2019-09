Salida de Prcic al Estrasburgo. "Hemos cobrado una cantidad fija. Teníamos unas pretensiones que no llegan durante el verano y hubo algún club que pagaba un dinero importante pero al futbolista no le encajó. Esperemos que triunfe en el Estrasburgo, lo traspasen y que cobremos por un traspaso, además"

La inminente renovación de Paco López. "Aún no ha renovado. Creo que con Paco hay comunicación más que fluida, sabemos lo que queremos las dos parte y estoy tremendamente tranquilo en ese sentido. Paco López no está renovado, pero lo estará. Lo tenemos claro"

Apuros con el Fair Play Financiero. "El FPF de LaLiga no es una risa, es una herramienta muy seria y necesaria que nos hace más responsables si cabe a los clubes. No tiene nada que ver si tienes más o menos deuda. Hemos tenido el límite más alto de la historia pero teníamos treinta y tantos jugadores. Genera situaciones límites a muchos clubes"

El conflicto LaLiga-RFEF sobre los partidos en viernes y lunes. "No es un capricho de los presidentes. A mí tampoco me gustan los partidos de los lunes, tener que venir al campo a ver un partido de Primera. Hay una realidad que es que nuestros derechos de televisión tienen una evolución. Jugar viernes y lunes permite que haya distintas ventanas de horarios. Si el partido que se solapa con otro es el del Levante UD a mí me afecta, porque pierdo valor y los derechos pierden valor. Y los derechos de televisión son el 70% de nuestros ingresos. Yo no quiero jugar los lunes pero es bueno para mi club"

Polémica con el VAR. "Hemos tenido reuniones y yo les he trasladado todas aquellas reflexiones que hemos entendido que son necesarios y se demostró al final de temporada algo de razón podía tener la gente del fútbol porque había una rigidez en el VAR que no era lógico"

La fecha del cierre del mercado de fichajes "Hay un debate interno pero no es formal Los clubes deberíamos reflexionar sobre el cierre del mercado. Debemos valorar si vale la pena irnos hasta donde se nos está yendo. Se hace demasiado largo. No tiene ningún sentido estar tres jornadas con el debate abierto. Hay una inquietud entre los clubes"

Objetivo en la temporada 2019-20. "No sirvo para vender humo. Hay otros presidentes que servirían. El club puede seguir creciendo, pero hay 14 clubes que su objetivo es seguir en Primera división. Nadie puede perder el respeto a la categoría. Firmo la permanencia sin tanto sufrimiento cuanto antes, disfrutando del fútbol y sin renunciar a nada"

El agitado verano del Valencia CF. "Desde la distancia creo que Mateo Alemany es un gran ejecutivo del fútbol y creo que el Valencia CF debería sentirse muy orgulloso de él y ponerlo en valor. Fue un gran fichaje y estaba convencido de que iba a hacer un gran trabajo"