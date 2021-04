Paco López, a corazón abierto: “Ver la misma cara produce un desgaste”

Paco López sabe perfectamente que su etapa en el Levante UD no va a durar mucho más. Con contrato hasta 2022 y con tres años en el banquillo recién cumplidos, su final está cada día más cerca por una cuestión de estadística. Sin embargo, el entrenador de Silla ha dejado claro que cumple su sueño cada día: entrenar al equipo del que es hincha. Eso sí, su exposición pública provoca un desgaste que en ocasiones le cuesta asimilar. “No estamos acostumbrados a que un entrenador esté muchos años en el club y en nuestro, en el Levante UD, menos todavía. Ver la misma cara siempre. Aquí cada semana el único que habla solo yo y eso produce un desgaste. A mí no me afecta en el día a día, pero entiendo que de cara a mucha gente posiblemente no estamos acostumbrados y ver siempre al mismo y el que te dice muchas veces las mismas cosas… pues no lo sé. Estoy muy orgulloso de entrenar al Levante, de ejercer mi profesión en mi casa, en un club al que quiero, y cuando se tenga que terminar, se terminará”,

Vezo y Dani Gómez



En una de sus comparecencias más sinceras de los últimos tiempos, el entrenador del Levante UD denunció que el jugador del Villarreal Francis Coquelin debió ser expulsado por una dura entrada a Rubén Rochina en el partido del pasado domingo, pero, sobre todo, lamentó que sus futbolistas no reaccionaran en el campo para reclamar al colegiado su expulsión.

“No entiendo cómo Coquelin siguió jugando ese partido. Y tenemos que aprender de estas cosas, porque no entiendo cómo no nos fuimos todos… no porque yo quiera que protesten los jugadores, pero es una acción que se debería haber revisado y nosotros desde dentro deberíamos haber hecho todo lo posible porque se hubiera hecho justicia en ese momento”, comentó.

Sin dormir tras el 1-5 ante el Villarreal CF

El entrenador del Levante UD admitió que no han digerido todavía la contundente derrota por 1-5 ante el Villarreal. “Derrotas así doler, duelen muchísimo aquí dentro y en mi caso particular en lugar de haber dormido una o dos horas, si hubiésemos ganado hubiera dormido plácidamente y esta noche me ha pasado lo mismo”, reconoció.