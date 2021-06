Pablo Martínez: “Vuelvo con ambición porque no he conseguido nada todavía”

La temporada de Pablo Martínez en Segunda con el CD Mirandés ha sido una de las grandes noticias para el Levante UD. Con 38 partidos jugados, tres goles y una asistencia, el centrocampista madrileño (23 años) se ha ganado un sitio en el equipo que arrancará en julio en la pretemporada y él regresa con la ambición por bandera para no dejar escapar la oportunidad.

Pablo Martínez con el Levante UD la temporada pasada



“Vengo con la mayor ambición porque yo no he conseguido todavía nada. Vengo de jugar buenos partidos en Segunda División, de hacer buena temporada pero ya no vale de nada. Si yo me relajo, todo el trabajo que llevo hasta ahora lo tiro por la borda. Hay que llegar al Levante UD, dar el cien por ciento, ayudar al máximo al entrenador y al equipo y si me dan la oportunidad de seguir creciendo”, ha comentado.

En la entrevista en Deportes COPE Valencia, Pablo Martínez ha insistido en su plan para este verano. “Tengo contrato, salí cedido con la renovación, y estoy muy contento de volver, empezar con ellos y ya se verá si me quedo allí o qué pasa. Voy a trabajar, a dar el máximo como vengo haciendo hasta ahora para que Paco siga confiando en mí y me pueda dar la oportunidad de quedarme y seguir creciendo allí que es lo que quiero. Todo futbolista lleva un camino de seguir madurando y lo he podido hacer en Segunda, creo que hay que dar un pasito más y demostrar en Primera el jugador que soy y que he madurado hasta ahora".

Pablo Martínez junto a Quico Catalán y Manolo Salvador cuando renovó hasta 2024



Uno de los aspectos positivos de su cesión ha sido su adaptación a varias posiciones en el esquema del CD Mirandés, ya que su entrenador, José Alberto López, que acaba de firmar por el Málaga CF, tenía confianza ciega en el polivalente centrocampista. “Mi posición es de ‘8’ por detrás del punta para llegar al área. El entrenador en el CD Mirandés me dio mucha confianza, con mi trabajo también le he devuelto esa confianza y se ha visto con la grandísima temporada. Ha sido una temporada muy completa a nivel individual. Por temas de contagios tuvimos trece bajas y uno de los que tuvo que ocupar la zona que no le correspondía era yo y ahí está la posición de central. Creo que entra dentro de la madurez y el crecimiento de un futbolista saber ocupar diferentes posiciones y te hace mejor futbolista”, ha resumido.